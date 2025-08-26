SHOT: ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотниками, в центре города начался пожар
БПЛА ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. В городе прогремело как минимум три мощных взрыва и начался пожар, передает Telegram-канал SHOT.
По предварительной информации, в центре города после одного из взрывов возник пожар. Звучат сирены, работает система ПВО. Ранее в Ростовской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
На данный момент официальная информация о возможных пострадавших не поступала.
Telegram-канал Mash сообщает, что сильный хлопок разбудил жителей нескольких кварталов в районе Гвардейской площади. В небе раздались «словно звуки мопеда», затем очевидцы увидели яркую вспышку.
Взрывная волна была особенно ощутима для жителей ЖК «Белый ангел».
