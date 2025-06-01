Российская делегация вылетела в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной
Российская делегация вылетела в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.
Встреча российской и украинской делегаций состоится в понедельник, 2 июня. В ходе переговоров Москва передаст меморандум по будущему мирному договору, включающему в себя все аспекты решения первопричин конфликта.
Состав делегации России останется прежним. В неё войдут: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Напомним, что первая за три года встреча представителей Москвы и Киева прошла 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле 1000 на 1000.
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