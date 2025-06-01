Зеленский: делегацию Украины на переговорах с РФ в Стамбуле возглавит Умеров
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в своем Телеграм-канале, что перед переговорами в Стамбуле 2 июня заслушал доклады министра обороны страны, глав МИД и генштаба, разведки и Службы безопасности.
Со слов Зеленского, власти делают все для защиты независимости республики и украинского народа. Еще глава киевского режима сформулировал позицию Украины перед вторым раундом переговоров.
«Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей», — отметил Владимир Зеленский.
Он уточнил, что для установления долгосрочного и надежного мира нужна встреча глав государств, поскольку лишь они способны решить ключевые вопросы. Зеленский подчеркнул, что украинскую делегацию в Стамбуле вновь возглавит глава минобороны Рустем Умеров.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. В итоговом заявлении глава российской делегации и помощник Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что Россия осталась «довольна» встречей.