01 июня 2025, 16:08

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Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в своем Телеграм-канале, что перед переговорами в Стамбуле 2 июня заслушал доклады министра обороны страны, глав МИД и генштаба, разведки и Службы безопасности.





Со слов Зеленского, власти делают все для защиты независимости республики и украинского народа. Еще глава киевского режима сформулировал позицию Украины перед вторым раундом переговоров.





«Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей», — отметил Владимир Зеленский.