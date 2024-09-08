В зоне СВО подорвали немецкий Leopard

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Немецкий танк Leopard в зоне спецоперации подорвали бойцы российской группировки войск «Юг», пишет РИА Новости. По словам командира танка Т80БВМ с позывным «Капча», экипаж владел информацией о том, что на одном из направлений присутствует немецкий танк.
Командир отметил, что на расстоянии больше пяти километров военнослужащие навелись на указанную точку, а уже через десять минут вражеская техника была на прицеле. После танк ВС РФ ударил в цель.
Он резюмировал, что противник не ответил, поскольку не успел понять, откуда ведут огонь, и среагировать.
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«Мы по ней отработали осколочно-фугасными снарядами, первое было непробитие, после двух она загорелась», — пояснил «Капча».
Он резюмировал, что противник не ответил, поскольку не успел понять, откуда ведут огонь, и среагировать.
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Никита Кротов