В зоне СВО подорвали немецкий Leopard

Механик водитель танка Т80БВМ с позывным «Бродяга» из группировки войск «Юг» вслепую выел технику из-под вражеского огня, ориентируясь только на наводки от командира. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, все произошло на донецком направлении, когда у танка повредили систему видимости ударом ПТУР.