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Журнал Military Watch Magazine сообщил о значительных потерях техники, полученной от западных стран, в результате планов НАТО по захвату Крыма Вооруженными силами Украины (ВСУ).
По данным издания, массированные наступления ВСУ были частью плана, основанного на надежде оказать давление на Россию и вернуть полуостров.
Однако этот подход привел к тяжелым потерям в технике, отмечается в материале. Автор также уточняет, что использование таких образцов техники, как немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley, было зафиксировано на съемках с беспилотников и подтверждено их уничтожение российскими войсками.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал предложение принять Украину в альянс без Крыма и Донбасса. Эта тема обсуждалась им с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в ходе подготовки к прошедшему саммиту НАТО в Вильнюсе.
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Однако этот подход привел к тяжелым потерям в технике, отмечается в материале. Автор также уточняет, что использование таких образцов техники, как немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley, было зафиксировано на съемках с беспилотников и подтверждено их уничтожение российскими войсками.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал предложение принять Украину в альянс без Крыма и Донбасса. Эта тема обсуждалась им с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в ходе подготовки к прошедшему саммиту НАТО в Вильнюсе.
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Артем Кузьмин