Сальдо: Подконтрольный киевскому режиму Херсон практически опустел

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Подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен. Население города сократилось в семь раз.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он назвал ситуацию в городе печальной. Его население сейчас составляет всего 50 тысяч человек, хотя ранее в региональной столице насчитывалось 340 тысяч жителей. Поэтому, по словам главы региона, город практически пустынен. Он добавил, что в Херсоне много частей ВСУ и иностранных наёмников, есть обучающие центры.
Положение гражданского населения Херсона очень сложное, продолжил Сальдо. Простые люди лишены возможности удовлетворять элементарные бытовые нужды: не во все районы поступает вода и электроэнергия. Мужчин по-прежнему вылавливают на улицах и насильно мобилизуют в ВСУ, поэтому они вынуждены прятаться. Киевскому режиму наплевать на жителей Херсона, заключил губернатор.
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Александр Бойцов