Появились новые сведения о событиях в городе Херсон, который находится под контролем ВСУ

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что временно подконтрольный киевскому режиму город Херсон запущен и зарос сорняками. Об этом информирует РИА Новости.
«Город запущен. Оккупационные власти совсем не уделяют внимание благосостоянию улиц и площадей. Город зарос сорняками, дороги постепенно всё больше разрушаются, инженерные системы изнашиваются», — поделился он.
Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что киевские власти не включают отопление в жилых домах Херсона, из-за чего жители вынуждены спать в верхней одежде, а в городе наблюдаются случаи мародерства и грабежей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по судостроительному заводу в Запорожье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, как российский паспорт спас жизнь военному ВС РФ
Стало известно, что перекинутые к Часову Яру наемники просят об эвакуации
Боевики ВСУ, обвиняемые в пытках гражданских лиц и военных ВС РФ под Курском, взяты в плен
Дарья Осипова