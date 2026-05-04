Раскрыты потери ВСУ за неделю
Военэксперт Марочко: ВСУ потеряли восемь тысяч солдат и наемников за неделю
ВСУ за минувшую неделю потеряли восемь тысяч человек убитыми и ранеными, включая иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем телеграм-канале.
По его сведениям, наибольший урон украинской живой силе нанесла российская группировка войск «Центр», которая действует на западных рубежах Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области.
«Санитарные и безвозвратные потери противника с 25 апреля по 1 мая составили около 8 010 украинских боевиков и наемников», — написал военэксперт.Он также отметил, что за этот же период противник потерял более 600 единиц автомобильной и военной техники, а также свыше 2 600 беспилотников. Кроме того, Марочко обратил внимание, что за минувшую неделю ВС РФ установили контроль на пятью населенными пунктами: над Ильичовкой, Ильиновкой, Новодмитриевкой и Новоалександровкой в ДНР, а также над Покаляным в Харьковской области.
Стоит отметить, что Минобороны пока не давало комментариев по этой информации.