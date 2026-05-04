В Запорожской области боевики ВСУ атаковали дома и железорудный комбинат
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за сутки ВСУ нанесли 18 ударов по мирным населенным пунктам региона. Под огнем оказались жилые дома, магазин, автомобиль и Днепрорудненский железорудный комбинат. Об этом он написал в «Макс».
В Васильевском муниципальном округе атаки пришлись на села Орлянское, Балки и Широкое. Там повреждения получили частные домовладения. В Днепрорудном удар пришелся по железорудному комбинату. В здании выбило стекла. В Михайловском муниципальном округе прилет повредил фасад и окна трехэтажного жилого дома. Среди жильцов пострадавших нет.
Под атаку попал и город Пологи. После удара беспилотника огонь охватил непродовольственный магазин, еще повреждения получил автомобиль. Еще один удар в Пологах пришелся по частному дому. Женщина 1965 года рождения получила ранения, ее увезли в больницу.
