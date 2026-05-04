ВС РФ продвинулись в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения улучшили позиции в северо-восточной и юго-восточной частях Красного Лимана. По его словам, в городе идут уличные бои. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что армия усиливает давление сразу на двух направлениях. Такая динамика меняет обстановку внутри города и открывает возможности для дальнейшего продвижения.
В середине марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов говорил, что группировка «Запад» контролирует более половины Красного Лимана.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: