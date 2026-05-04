ВС РФ продвинулись в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана

04 мая 2026, 09:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения улучшили позиции в северо-восточной и юго-восточной частях Красного Лимана. По его словам, в городе идут уличные бои. Об этом пишет РИА Новости.