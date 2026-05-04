В Госдуме прокомментировали удар БПЛА ВСУ по Москве

04 мая 2026, 10:45

Депутат Колесник: Виновники удара по Москве не будут спать мирно

Люди, которые на Украине принимают решения об ударах по России, должны перестать «спать и чувствовать себя спокойно». Так считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.





В понедельник, 4 мая, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы.



По словам Колесника, ВС РФ всегда жестко и в нужный момент наносит тяжелый урон противнику. И за удар по зданию в Москве наступит неотвратимое возмездие.

Депутат призвал москвичей на фоне атаки на город не впадать в панику и сохранять спокойствие, напомнив о постоянном процессе совершенствования системы ПВО у Москвы.





«Те люди, которые принимают эти решения, скажем так, высокопоставленные чиновники в самом Киеве, они и по нашим высокопоставленным лицам пытаются какие-то террористические действия произвести. Они вообще должны, я думаю, перестать спать и чувствовать себя спокойно», — сказал Колесник в разговоре с «Газетой.Ru».