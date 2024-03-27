Раскрыты риски для самолётов-носителей при использовании ФАБ-3000

Фото: iStock/Alexander Denisenko
Массовое использование авиабомбы ФАБ-3000может увеличить риск для самолетов-носителей из-за аэродинамических характеристик боеприпаса. Об этом пишет Forbes.
Издание утверждает, что ФАБ-3000 могут оснастить унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Из-за этого свободнопадающий боеприпас превратится в планирующую бомбу.
Автор также пишет, что такого размера бомба не поместится под истребителем-бомбардировщиком Су-34, поэтому для ее использования придётся задействовать бомбардировщик Ту-22М.Однако чтобы запустить такую бомбу самолёту придётся близко подлетать к линии соприкосновения, что увеличит риск их поражения.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков пояснял, что новая трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой начато в России, обладает такой разрушительной силой и мощностью, что её можно будет применять для штурма особо укрепленных районов ВСУ.
Читайте также:
Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ
Bild: Российская армия уничтожает позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
CNN: Российские бомбы ФАБ-1500 крушат объекты ВСУ и приводят к большим потерям
Автор также пишет, что такого размера бомба не поместится под истребителем-бомбардировщиком Су-34, поэтому для ее использования придётся задействовать бомбардировщик Ту-22М.Однако чтобы запустить такую бомбу самолёту придётся близко подлетать к линии соприкосновения, что увеличит риск их поражения.
«До тех пор, пока у России есть множество небольших ФАБ и достаточное количество Су-34 для их перевозки, ФАБ-3000 должна оставаться диковинкой — особенно в качестве планирующей бомбы. Использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством», - говорится в статье.Добавляется, что даже небольшие планирующие бомбы являются очень разрушительным оружием.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков пояснял, что новая трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой начато в России, обладает такой разрушительной силой и мощностью, что её можно будет применять для штурма особо укрепленных районов ВСУ.
Читайте также:
Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ
Bild: Российская армия уничтожает позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
CNN: Российские бомбы ФАБ-1500 крушат объекты ВСУ и приводят к большим потерям
Элина Позднякова