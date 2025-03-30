Раскрыты страны, помогавшие Украине готовить атаку на Крымский мост

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Атака украинских войск на Крымский мост в августе 2024 года была частью совместной операции под названием Lunar Hail («Лунный град»), разработанной Киевом совместно с военными США и Великобритании. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что американские и британские офицеры контролировали почти все детали каждого удара, начиная от определения координат и заканчивая расчётом траектории движения ракет.
По плану Украины и её союзников, для атаки наиболее уязвимых частей конструкции предполагалось применить ракеты ATACMS производства США. После них в дело должны были вступить беспилотные катера, которые должны были подорвать несколько опор моста.
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По плану Украины и её союзников, для атаки наиболее уязвимых частей конструкции предполагалось применить ракеты ATACMS производства США. После них в дело должны были вступить беспилотные катера, которые должны были подорвать несколько опор моста.
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Анастасия Чинкова