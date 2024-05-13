Раскрыты цели армии России под Харьковом

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Российские военные растягивают истощенные подразделения ВСУ в Харьковской области, что создает угрозы для Украины в Харькове. Так считает журналист Sky News Дебора Хейнс.
«Россия начала масштабное продвижение на новом направлении в украинском конфликте, что приведет к растягиванию подразделений ВСУ, которые и без того уступают по вооружению и истощены», — считает Хейнс.
Она также подтвердила, что армия России активно наступает на Волчанск. При этом журналист отметила, что после поражения ВСУ на данном участке спровоцирует проблемы для украинской армии в Харькове.
Накануне пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации объявила об освобождении населенных пунктов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
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Элина Позднякова