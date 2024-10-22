Стала известна судьба более тысячи пропавших под Курском людей

Фото: istockphoto/N-sky
Свыше тысячи человек, считавшихся пропавшими без вести, обнаружили в Курской области, сообщил Российский Красный Крест. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале.
«Установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1 073 лицами, в числе которых 860 гражданских, 213 военнослужащих», — пояснили в Российском Красном Кресте.Всего к специалистам поступило свыше 5,6 тысячи соответствующих обращений. Причем один человек может разыскиваться несколькими родственниками, знакомыми и соседями.
Боевики ВСУ напали на Курскую область ранним утром 6 августа. Бои в российском регионе идут до сих пор. Согласно официальной информации на 11 сентября, из приграничья вывезли свыше 150 тысяч человек.
Читайте также:
Гладков: дрон ВСУ атаковал машину под Белгородом, есть пострадавший
Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск
Генерал-депутат Гурулев предупредил Соловьева о возможном ракетном ударе ВСУ по телестудии
Никита Кротов