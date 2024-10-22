Семерых задержанных под Курском боевиков ВСУ арестовал суд

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Семерых задержанных в Курской области боевиков ВСУ арестовал суд, проинформировали РИА Новости в ГВСУ СК.
«Расследуется уголовное дело в отношении боевиков 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулик, Сергея Караева, Александра Дойчук, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбаба и Олега Вовк», — говорится в сообщении.Фигуранты подозреваются в незаконном пересечении госграницы, а также в незаконном хранении и перевозке взрывчатки и оружия, включая крупнокалиберное. Кроме того, задержанным инкриминируется статья о теракте.
Следователи считают, что в августе злоумышленники незаконно проникли в Россию с Украины. Они открывали огонь по гражданским и бойцам ВС РФ в Краснооктябрьском, Комаровке и Снагости под Курском.
Украинские террористы напали на приграничье Курской области с утра 6 августа, в регионе до сих пор продолжаются бои.
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Никита Кротов