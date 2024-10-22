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Семерых задержанных под Курском боевиков ВСУ арестовал суд

22 октября 2024, 16:56
Фото: istockphoto/dlccar

Фото: istockphoto/dlccar

Семерых задержанных в Курской области боевиков ВСУ арестовал суд, проинформировали РИА Новости в ГВСУ СК.
«Расследуется уголовное дело в отношении боевиков 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулик, Сергея Караева, Александра Дойчук, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбаба и Олега Вовк», — говорится в сообщении.
Фигуранты подозреваются в незаконном пересечении госграницы, а также в незаконном хранении и перевозке взрывчатки и оружия, включая крупнокалиберное. Кроме того, задержанным инкриминируется статья о теракте.



Следователи считают, что в августе злоумышленники незаконно проникли в Россию с Украины. Они открывали огонь по гражданским и бойцам ВС РФ в Краснооктябрьском, Комаровке и Снагости под Курском.

Украинские террористы напали на приграничье Курской области с утра 6 августа, в регионе до сих пор продолжаются бои.

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#стрельба
#новости
Наемника из РБ заочно приговорили в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ
Наемника ВСУ из РБ Думбляускаса заочно приговорили к 14 годам в ДНР
22 октября 2024, 16:57

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 14 годам строгого режима заочно приговорили наемника ВСУ из РБ Александра Думбляускаса в Верховном суде Донецкой народной республики. Об этом «Ленту.ру» проинформировали в Генпрокуратуре РФ. Мужчине вменяли статью об участии наемника в вооруженном конфликте.
По информации следователей, в период с февраля 2022 по июль сего года Думбляускас воевал на стороне Украины, пройдя соответствующую подготовку. В результате он получил вознаграждение, которое эквивалентно больше чем двум миллионам рублей.

Ранее сообщалось, что судом арестованы семеро боевиков ВСУ, которых задержали под Курском. Фигурантам вменяют сразу несколько статей. Следствие разбирается в обстоятельствах.

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#новости
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#сво
#конфликт
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Арестович* высказался за идею о разделе Украины по «немецкому варианту»
22 октября 2024, 16:17

Фото: istockphoto/Silent_GOS

За раздел Украины по «немецкому варианту» высказался экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович*. Он считает, что именно так мог бы завершиться конфликт.
«Я — первый сторонник, если мы разменяемся по немецкому варианту», — сказал он в беседе с YouTube-каналом «Альфа».

Таким образом собеседник предложил поделить республику на две части: одним государством стали бы контролируемые Россией земли, а запад и центр Украины — другим.

По мнению Арестовича, если бы Москва согласилась бы на такой вариант, это стало бы «большой удачей» для киевского режима.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о сообщениях про возможное увольнение двух украинских военачальников.

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#мир
#украина
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#сво
#конфликт
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Украинский пленный сделал признание о ВСУ
Украинский пленный заявил, что бойцам ВСУ надоело воевать
22 октября 2024, 16:02

Фото: iStock/Olena_Z

Многим бойцам ВСУ надоело воевать. Об этом рассказал украинский пленный Дмитрий Рутковский, говорится в сообщении Минобороны РФ.
По словам Рутковского, в его батальоне «идейных не так уж и много». Он пояснил, что пошел воевать, так как его семье пообещали проблемы.

Пленный добавил, что ВСУ несут очень большие потери в Курской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Зеленский оценил сообщения о возможном увольнении Буданова*
Зеленский не собирался увольнять Буданова* и Умерова с постов
22 октября 2024, 15:39

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая, не собирался увольнять со своих постов главу украинской разведки Кирилла Буданова* и министра обороны Украины Рустема Умерова. Слова экс-президента республики приводит издание РБК-Украина.
«Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», — прокомментировал Зеленский соответствующий вопрос.

Ранее СМИ Украины информировали, что Зеленский планировал уволить Умерова и Буданова в связи с серьезным напряжением между Будановым и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.

Тогда уточнялось, что, предположительно, место начальника украинской разведки должен был занять руководитель внешней разведки республики Олег Иващенко.

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#сво
#конфликт
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Над российским регионом сбиты еще две ракеты
Губернатор Смирнов: над Курской областью сбиты еще две ракеты
22 октября 2024, 15:22

Бойцы РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Еще две украинские ракеты сбиты над Курской областью, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.
«Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.

Перед этим Смирнов сообщал, что ликвидированы три украинских дрона самолетного типа, а также две ракеты в воздушном пространстве под Курском.

Ранее россиянин показал сгоревшую натовскую технику в Курской области. Модель не называлась, уточнялось только, что имеется в виду знаменитая техника Запада, «которая якобы не горит».

Украина напала на приграничье Курской области с утра 6 августа. Бои в указанном регионе продолжаются и сегодня.

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ВС РФ уничтожили пункт, откуда запускались дроны ВСУ по Белгородской области
22 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС России ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ, откуда запускались дроны по Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что вражеский пункт управления беспилотниками находился на Купянском направлении. Российские войска нанесли удар корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Согласно информации канала, солдаты ВС РФ также уничтожили подразделение противника, состоящее из десяти человек, в одном из жилых домов в Петропавловке. Официального подтверждения данной информации от Минобороны России еще не поступало.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#удар
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Оружием из зоны СВО украсили школу в российском регионе
Подъем: коридор школы в Воронеже украсили трофейным оружием из зоны СВО
22 октября 2024, 14:15

Фото: iStock/tiero

В Воронеже коридор одной из школ украсили трофейным оружием, привезенным из зоны СВО. Об этом пишет издание «Подъем», публикуя фотографии, на которых видны чехлы от противотанковых ракетных установок и украинский БПЛА, висящие с потолка.
Издание отмечает, что директор школы рассказал об отдельном помещении для музейных экспонатов, но там хранятся вещи другой тематики — «всякие прялки, самовары и все остальное», потому вооружение решили развесить в холле.

Откуда у учебного заведения взялись трофеи, директор рассказывать не стал.



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Россиянин показал сгоревший танк НАТО в Курской области — видео
22 октября 2024, 13:54

Ствол пушки трофейного танка Abrams (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сгоревший натовский танк показал на видео россиянин в Курской области, запись опубликовал Telegram-канал «Жесть Курск».
На ней можно увидеть остатки западной техники, однако модель танка неизвестна. Автор подчеркнул, что речь идет о знаменитой технике «которая якобы не горит».
Также мужчина уточнил, что снимали в Веселом Курской области. Автор добавил, что населенный пункт полностью освободили, а граница в двух километрах.

Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа, враг использует западную технику. Аналитики отмечали, что боевики ВСУ не смогут обеспечить ей должное техобслуживание.

Ранее сообщалось, какие новости с Донбасса доложили в Минобороны РФ.

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В Минобороны доложили последние новости Донбасса
Минобороны: бойцы ВС РФ освободили от боевиков ВСУ Новосадовое в ДНР
22 октября 2024, 13:09

Боец ВС РФ в зоне СВО (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Российские силы освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной республике. Об этом доложили в Минобороны РФ. Село расположено на дороге, связывающей Макеевку с Краматорском, Славянском и Лиманом.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года. Противник пытается атаковать гражданских. Летом 2024 года боевики ВСУ напали на Курскую область. По оценкам экспертов, радикалы не только не удержат территории под Курском, но и окончательно потеряют Донбасс.

Упоминалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский ускорил продвижение ВС РФ в ДНР попыткой вторжения в курское приграничье.

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#война
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#всу
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