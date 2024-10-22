Россиянин показал сгоревший танк НАТО в Курской области — видео

Ствол пушки трофейного танка Abrams (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Сгоревший натовский танк показал на видео россиянин в Курской области, запись опубликовал Telegram-канал «Жесть Курск».
На ней можно увидеть остатки западной техники, однако модель танка неизвестна. Автор подчеркнул, что речь идет о знаменитой технике «которая якобы не горит».
Также мужчина уточнил, что снимали в Веселом Курской области. Автор добавил, что населенный пункт полностью освободили, а граница в двух километрах.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа, враг использует западную технику. Аналитики отмечали, что боевики ВСУ не смогут обеспечить ей должное техобслуживание.
Ранее сообщалось, какие новости с Донбасса доложили в Минобороны РФ.
Читайте также:
Мобилизованный украинец покончил с собой в военкомате Полтавской области
В ГД предрекли финал Украине из-за предложения Франции
Российская школьница отстригла косу и пожертвовала ее бойцам СВО
Также мужчина уточнил, что снимали в Веселом Курской области. Автор добавил, что населенный пункт полностью освободили, а граница в двух километрах.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа, враг использует западную технику. Аналитики отмечали, что боевики ВСУ не смогут обеспечить ей должное техобслуживание.
Ранее сообщалось, какие новости с Донбасса доложили в Минобороны РФ.
Читайте также:
Мобилизованный украинец покончил с собой в военкомате Полтавской области
В ГД предрекли финал Украине из-за предложения Франции
Российская школьница отстригла косу и пожертвовала ее бойцам СВО
Никита Кротов