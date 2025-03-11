В Кремле указали на достаточное количество оружия на Украине

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На Украине имеется столько оружия, что ей хватит его даже после прекращения поставок. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет еще многие многие-месяцы чем и на что воевать, если не разворуют и не продадут», — прокомментировал он.Представитель Кремля подчеркнул, что, если миллиардер Илон Маск отключит свои системы связи для украинских боевиков, то у Киева будет этому альтернатива.
Ранее сообщалось о массированной атаке со стороны ВСУ на Москву и Подмосковье. Сбито 337 дронов противника. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов