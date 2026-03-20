Власти Украины эвакуируют детей из Славянска
Глава назначенной Киевом Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил о начале принудительной эвакуации детей из ряда районов Славянска, находящихся под контролем ВСУ. Соответствующий пост есть в телеграм-канале чиновника.
По его словам, он подписал приказ. Филашкин также опубликовал перечень из 38 улиц, откуда планируется вывезти детей. Большинство этих адресов располагаются в восточной и северо-восточной частях города.
Украинские власти и ранее неоднократно объявляли обязательную и принудительную эвакуацию в различных регионах. Так, в Авдеевке в ДНР проводился вывоз детей и пожилых, однако часть местных жителей отказалась покидать свои дома.
Перед этим более 20 дронов пытались атаковать Москву.
