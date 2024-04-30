Раскрыто число наказанных военных ВСУ за невыполнение приказов руководства

Фото: iStock/Sinenkiy
Порядка 15 тысяч военных ВСУ наказаны за отказ выполнять приказ руководства, пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук. По его словам, боевиков подвергли дисциплинарным наказаниям. Он отметил, что солдаты сейчас «нигде нигде не применяются». При этом они «не в тюрьме и не в штрафбате».
Также Камельчук рассказал, что среди «наказанных» боевиков мало тех, кто готов снова взять в руки оружие. Военнослужащие не хотят возвращаться на фронт.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявлял о нарастающем кризисе в рядах украинских военных. Кроме этого, там можно наблюдать самую настоящую панику.
Читайте также:
Командир артиллерийского расчёта показал удары по ВСУ под Харьковом
Наступление в Красногоровке и вывод сил ВСУ из Котляровки: последние новости СВО
Вертолёт Ми-35М нанёс ракетный удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ
Также Камельчук рассказал, что среди «наказанных» боевиков мало тех, кто готов снова взять в руки оружие. Военнослужащие не хотят возвращаться на фронт.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявлял о нарастающем кризисе в рядах украинских военных. Кроме этого, там можно наблюдать самую настоящую панику.
Читайте также:
Командир артиллерийского расчёта показал удары по ВСУ под Харьковом
Наступление в Красногоровке и вывод сил ВСУ из Котляровки: последние новости СВО
Вертолёт Ми-35М нанёс ракетный удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ
Алёна Самарева