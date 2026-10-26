Раскрыто число погибших и пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж

26 октября 2026, 10:00

Гусев: два человека погибли и 17 пострадали при атаке БПЛА на Воронеж

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Два человека погибли, еще 17 пострадали при атаке БПЛА на Воронеж. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере Max.