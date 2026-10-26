Раскрыто число погибших и пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж
Два человека погибли, еще 17 пострадали при атаке БПЛА на Воронеж. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере Max.
По его словам, от удара ВСУ погибли мужчины в возрасте 53 и 60 лет, а среди раненых оказался один ребенок. Значительная часть пострадавших находилась в поезде, который двигался в левобережном пригороде города, когда на него упали обломки дрона. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Возгорания также произошли на нескольких промышленных предприятиях, на школьном стадионе и территориях двух дачных поселков, в деловом центре в центре Воронежа, многоквартирном доме и гаражном кооперативе. Кроме тогго, повреждения фасадов и окон зафиксировали почти во всех районах города.
Всего этой ночью над регионом сбили 113 беспилотников, из них более 70 — над областным центром.
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