В Ростовской области за ночь уничтожили более 20 украинских БПЛА
Ночную атаку украинских беспилотников отразили в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что силы ПВО сбили более 20 БПЛА. Дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском и четырёх районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.
Слюсарь предупредил, что в настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Губернатор призвал граждан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
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