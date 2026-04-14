Раскрыто число сбитых над Курской областью беспилотников за сутки

14 апреля 2026, 10:47

Хинштейн: силы ПВО сбили 85 беспилотников ВСУ над Курской областью за сутки

Не менее 85 беспилотников ВСУ сбили над Курской областью за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX.