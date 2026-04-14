Раскрыто число сбитых над Курской областью беспилотников за сутки
Не менее 85 беспилотников ВСУ сбили над Курской областью за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, противник 17 раз обстреливал из артиллерии отселенные районы и семь раз атаковал регион с помощью взрывных устройств. Все это происходило в период с 09:00 13 апреля до 07:00 14 апреля.
В результате атак вблизи деревни Викторовка Рыльского района при движении автомобиля пострадал мужчина. Вблизи села Песчаное Беловского района ранения получили водитель и электрик местной ЦРБ, а автомобиль скорой помощи посечен осколками. Всех пострадавших доставили в Курскую областную больницу.
Специалисты также зафиксировали повреждения линий электропередач вблизи села Верхняя Груня Кореневского района, летней кухни у дома в поселке Колонтаевка Льговского района и объекта энергетики в деревне Сухая Рыльского района — абонентов переключили по резервной схеме. В селе Быканово Обоянского района из-за падения обломков БПЛА посечена крыша двух домов. Погибших нет.
