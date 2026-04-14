СК раскрыл число жертв обстрелов ВСУ

14 апреля 2026, 10:02

СК: более 29 тысяч мирных россиян пострадали от действий ВСУ за время конфликта

С начала конфликта от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более 29 тысяч мирных жителей России, в том числе 1168 детей. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в своем телеграм-канале.





В ведомстве отметили, что в настоящее время завершили расследование 966 уголовных дел. Фигурантами по ним проходят свыше 1,2 тысяч человек. Среди них — украинские военнослужащие, представители командного состава, а также иностранные наемники.

«Более 1100 преступников уже получили заслуженные приговоры. Ряд из них осуждены к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении.