Российские разведчики провели операцию в тылу ВСУ, захватив документы и пленных
Минобороны РФ сообщило о дерзкой операции российских разведчиков в тылу ВСУ. Группа захватила троих украинских военных, забрала важные документы и без единого выстрела вернулась к позициям ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Миссией командовал лейтенант Бирюков. Руководство изучило бумаги и допросило солдат. Затем военные определили места дислокации подразделений ВСУ и нанесли ракетные удары по этим точкам. В Минобороны РФ заявили, что операция помогла освободить один из населенных пунктов в зоне спецоперации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
