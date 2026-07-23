Раскрыто число сбитых ночью беспилотников над Россией

23 июля 2026, 09:27

Минобороны: силы ПВО сбили 223 БПЛА над Россией за ночь

Фото: iStock/e-crow

Система ПВО поразила 223 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России в ночь с 22 на 23 июля. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере Max.





Массированная атака велась в период с 20:00 среды до 08:00 четверга и отражалась в 18 регионах страны, отметили в ведомстве.



Речь идет о Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях, а также о Московском регионе, Республиках Крым и Татарстан. Кроме того, воздушные цели перехватывали над акваторией Азовского моря.



Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.