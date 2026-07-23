В Одессе прогремела серия взрывов и начались пожары

23 июля 2026, 06:11

SHOT: армия России атаковала портовую инфраструктуру в Одессе

Фото: iStock/O_Lypa

Мощные взрывы прогремели в Одессе после атаки ВС РФ на промзоны и порты города. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.