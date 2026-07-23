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В Одессе прогремела серия взрывов и начались пожары

SHOT: армия России атаковала портовую инфраструктуру в Одессе
Фото: iStock/O_Lypa

Мощные взрывы прогремели в Одессе после атаки ВС РФ на промзоны и порты города. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Под ударом оказалось промышленное предприятие, расположенное рядом с Одесским масложировым комбинатом и заводом «Стальканат», который производит стальные конструкции для украинских вооруженных сил. Местные СМИ сообщают о сильных взрывах, после которых наблюдались повторные детонации на складах, где предположительно находились боеприпасы. Кроме того, пожары вспыхнули в одесских портах.

Ранее в Киеве заявили, что из-за российских атак ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей в течение дня. По словам политиков, за последние несколько дней ВС РФ ударили как минимум по трём судам в Чёрном море.

Александр Огарёв

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