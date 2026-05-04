Раскрыто число сбитых ночью беспилотников над российскими регионами

04 мая 2026, 08:41

Силы ПВО сбили 117 беспилотников ВСУ над 14 регионами России

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 117 вражеских БПЛА самолетного типа над 14 регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.





По данным ведомства, массированная атака отражалась в период с 20:00 воскресенья до 07:00 понедельника. Целями противника стали Астраханская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская и Ульяновской области, а также Московский регион.



Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.