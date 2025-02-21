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Морпехи ВС РФ активно продвигаются через Сумскую область к трассе на Суджу, которая является единственной транспортной артерией для украинских сил в Курской области. Об этом сообщает Pravda.Ru. Отмечается, что, как только эта дорога будет взята под контроль, ВСУ в российском регионе будут окружены.
«Рядом на Брянском направлении ВС РФ разносят логистические артерии неонацистов у границы в Черниговской области. Российская армия уничтожает мосты, по которым боевики могут пустить технику на госграницу в наступление», — пишет издание.В то же время российские бойцы поделились, как захватили четыре вражеских опорника в районе села Сухие Ялы в ДНР. В беседе с RT военные отметили, что после взятия первого опорного пункта они пленили несколько украинцев, а ВСУ в ответ начали намеренно бить по пленным. К тому же бойцы рассказали о большом количестве наемников, которые при захвате в плен пытались притвориться недавно мобилизованными.
«А я второй день здесь, брат. Мы не понимаем ничего. Брат, отпусти домой», — процитировал одного из наёмников боец ВС РФ.Читайте также:
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