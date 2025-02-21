После завершения СВО через сделку между Россией и США Владимиру Зеленскому придется бежать к покровителям из Великобритании и забыть о вывезенных на Запад миллиардах. Об этом заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биооружию Игорь Никулин. По его словам, но даже там Зеленского могут ликвидировать, как это было с бывшим президентом Вьетнама Нго Динь Зьемом.