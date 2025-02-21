Владимир Зеленский
После завершения СВО через сделку между Россией и США Владимиру Зеленскому придется бежать к покровителям из Великобритании и забыть о вывезенных на Запад миллиардах. Об этом заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биооружию Игорь Никулин. По его словам, но даже там Зеленского могут ликвидировать, как это было с бывшим президентом Вьетнама Нго Динь Зьемом.
«Так как сейчас происходит большой разлом между США и Великобританией с одной стороны, и Великобританией и Евросоюзом с другой, то, конечно, он может оказаться раздавленным в этом противостоянии. Зеленский вполне может разделить судьбу, например, президента Южного Вьетнама. <…> Поэтому его можно будет назвать очень удачливым человеком, если он переживет этот год», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время политолог, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов Антон Орлов пояснил, что именно под «козырями России» подразумевает президент США Дональд Трамп. В разговоре с RT аналитик подчеркнул, что первый козырь — самодостаточность российской экономики и адаптация Москвы к западным санкциям путем перестроения логистики на другие рынки сбыта.
«Второй важный козырь — большой потенциал российской армии и нашего военно-промышленного комплекса. Люди из команды Дональда Трампа даже сетовали, что американская промышленность не способна добиться таких объемов производства. Не говоря о европейской военной промышленности», — поделился политолог.Читайте также:
Стало известно, почему Зеленский не будет возвращать долг США
Болгария ограничила возможность отправки своих военных на Украину
«Разорение Европы»: в Германии признались, чем обернется вступление Украины в ЕС
Данил Пономарев