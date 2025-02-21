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Зеленскому предрекают гибель в 2025 году

Военэксперт Никулин: Зеленского могут ликвидировать после завершения СВО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

После завершения СВО через сделку между Россией и США Владимиру Зеленскому придется бежать к покровителям из Великобритании и забыть о вывезенных на Запад миллиардах. Об этом заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биооружию Игорь Никулин. По его словам, но даже там Зеленского могут ликвидировать, как это было с бывшим президентом Вьетнама Нго Динь Зьемом.
«Так как сейчас происходит большой разлом между США и Великобританией с одной стороны, и Великобританией и Евросоюзом с другой, то, конечно, он может оказаться раздавленным в этом противостоянии. Зеленский вполне может разделить судьбу, например, президента Южного Вьетнама. <…> Поэтому его можно будет назвать очень удачливым человеком, если он переживет этот год», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время политолог, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов Антон Орлов пояснил, что именно под «козырями России» подразумевает президент США Дональд Трамп. В разговоре с RT аналитик подчеркнул, что первый козырь — самодостаточность российской экономики и адаптация Москвы к западным санкциям путем перестроения логистики на другие рынки сбыта.
«Второй важный козырь — большой потенциал российской армии и нашего военно-промышленного комплекса. Люди из команды Дональда Трампа даже сетовали, что американская промышленность не способна добиться таких объемов производства. Не говоря о европейской военной промышленности», — поделился политолог.
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Стала известна стадия подготовки встречи Путина и Трампа
Рябков: подготовка к встрече Путина и Трампа пока на начальной стадии
22 февраля 2025, 06:40

Фото: iStock/SyhinStas

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, процесс подготовки к встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа находится на начальной стадии. Этим дипломат поделился с РИА Новости.
«Вопросы - те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них», — пояснил агентству Рябков.

Дипломат отметил, что перед договоренностью о встрече лидеров государств важно провести интенсивную подготовку. Она стартовала, и важным звеном ее является встреча делегаций двух стран в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На сегодняшний день можно сказать, что подготовка к российско-американскому саммиту находится на начальной стадии.

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Украинский военный рассказал об обучениях ВСУ в лагере НАТО
Экс-боец ВСУ: украинцев не учили пользоваться западным оружием в лагере НАТО
22 февраля 2025, 06:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

По словам бывшего бойца ВСУ Валерия, украинских солдат не учили пользоваться западным оружием в лагере НАТО под Манчестером в Великобритании. Этим военный поделился с РИА Новости.
«Общая база, типа на стрелков, стреляли только из Калашникова, какие-то предметы были по оказанию первой помощи, навыки первичного саперного дела, если увидишь растяжку, как ее убрать, либо переступить. Конкретного направления не было. Только общеобразовательное. Калашников молдавского производства», — поделился с агентством Валерий.

Солдат уточнил, что на базу НАТО направили мобилизованных бойцов в возрасте от 25 до 40 лет. Солдаты прошли первичную боевую подготовку без возможности тренировок с западным вооружением.

К тому же Валерий не понял смысла отбора военнослужащих для отправки их на обучение в Британию. При этом в самом центре инструкторы мало общались с подопечными, а мобилизованным нельзя было выходить в город.

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Марочко: ВСУ контратакуют у Оскола для возвращения позиций в Харьковской области
22 февраля 2025, 06:04

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинская армия проводит безуспешные контратаки у Оскольского водохранилища в Харьковской области с целью вернуть ранее утраченные позиции. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко для ТАСС.
«Противник на регулярной основе контратакует. И, естественно, наши войска пока не рвутся в бой и серьезно ведут маневренную оборону для того, чтобы противник не смог отбить те позиции, которые уже находятся под нами», — поделился с агентством эксперт.

Как пояснил Марочко, основные боевые действия в этом районе ведутся возле Сеньково и Богуславки. К тому же украинская армия на регулярной основе совершает удары по Лозовой в Харьковской области.

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#украина
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#харьковская область
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Британия предоставит очередной пакет военной помощи Украине и введет новые санкции против РФ
Telegraph: Стармер объявит об очередном пакете военной помощи Украине 24 февраля
22 февраля 2025, 04:38

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине 24 февраля. Об этом пишет Telegraph.
«Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины», — сообщают в газете.

Согласно информации источника в британском правительстве, также 24 февраля будет объявлено и об очередных санкциях в отношении России. Данные действия властей Соединенного Королевства могут вызвать раздражение у США, так как американский президент Дональд Трамп призывает Украину сесть за стол переговоров и заключить мир с РФ.

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МЧС: в Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников
22 февраля 2025, 04:27

Фото: iStock/bbsferrari

На всей территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом предупредили в МЧС России.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Радио 1» писало, что по мнению миллиардера Илона Маска, Россия зашла слишком далеко, когда начала проведение спецоперации. Сейчас это сделала Украина, в связи с чем у США сменилась риторика в отношении конфликта.

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