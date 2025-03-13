Раскрыто, что на самом деле скрывается за сделкой по редкоземельным металлам

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп считает сделку по редкоземельным металлам лучшей гарантией безопасности для Украины, так как никто не осмелится посягнуть на американский бизнес. Об этом заявил политолог Павел Фельдман. Однако Киев, по его мнению, все равно хочет иных гарантий со стороны Штатов и Евросоюза.
«Многострадальное соглашение по редкоземельным металлам фактически провозглашает украинские земли экономической вотчиной Вашингтона. Трамп убеждает Владимира Зеленского в том, что никто не осмелится посягнуть на американские владения, пока в Белом доме находится сильный лидер», — пояснил эксперт в беседе с RT.В свою очередь сенатор Григорий Карасин прокомментировал предложение США о временном прекращении огня на Украине. В разговоре с «Известиями» политик подчеркнул, что американцы должны информировать Россию через официальные каналы, а не через СМИ. По его словам, Москва будет ждать более конкретных и серьезных шагов в сторону окончательного разрешения конфликта.
«Мы устами президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова неоднократно говорили, что мы против бессмысленного и неоговоренного какими-то конкретными условиями прекращения огня, потому что это все используется для того, чтобы восстановить и нарастить силы, потенциал военный. Мы это уже проходили в 2015-м и дальше годах», — указал сенатор.Читайте также:
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