Раскрыто, когда Белоруссия поставит «Орешник» на боевое дежурство

28 октября 2025, 21:25

Эйсмонт: комплекс «Орешник» разместят в Белоруссии уже в декабре

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ракетный комплекс средней дальности «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, передаёт ТАСС.