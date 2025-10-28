Раскрыто, когда Белоруссия поставит «Орешник» на боевое дежурство
Ракетный комплекс средней дальности «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, передаёт ТАСС.
Представитель Александра Лукашенко подчеркнула, что на этом разговоры о том, «быть или не быть «Орешнику» в Белоруссии, исчерпаны.
Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года объявил об успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Тогда глава государства отметил, что это оружие имеет стратегическое значение и подтвердил его высокую эффективность.
После применения американского и британского вооружения ВСУ в зоне конфликта Россия нанесла комбинированный удар по объектам украинского ВПК, задействовав в том числе новейшие технологии.
В декабре 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Путину с просьбой разместить на территории республики российское вооружение, включая систему «Орешник». Российский лидер согласился, отметив, что считает возможным её размещение во второй половине 2025 года.
Позднее, 8 августа 2025 года, Лукашенко сообщил, что в Белоруссии уже обустраиваются первые позиции под размещение ракетного комплекса. Развёртывание «Орешника» станет частью программы по усилению оборонного потенциала Союзного государства России и Белоруссии.
Читайте также: