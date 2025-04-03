Раскрыто местоположение бункеров Владимира Зеленского

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У Владимира Зеленского есть несколько бункеров, в которых он может скрываться, опасаясь за свою жизнь. Об этом сообщает aif.ru.
Отмечается, что в настоящее время известно как минимум о шести укрытиях, которые приспособлены для автономного жизнеобеспечения. Главный из них находится в Киеве, под зданием офиса (администрации) президента на Банковой улице. Известно, что он соединён ходами со зданиями парламента и правительства Украины. Ещё один бункер, предположительно, находится под зданием бывшего завода «Арсенал».
Также есть несколько бункеров в разных регионах Украины. Так, во Львове располагается объект «Абрикос», где в советское время находился подземный бункер связи Прикарпатского военного округа. В Иваново-Франковске есть укрытие, построенное на базе 12-го Главного управления Минобороны СССР.
В Виннице со времён Третьего рейха существовал ещё один укреплённый объект, а последний известный бункер «Линия Арпада» был вырыт в Карпатских горах венгерскими войсками в начале Второй мировой войны. Центром этого укрытия является большой бункер в населённом пункте Верхняя Гробовница.
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Также есть несколько бункеров в разных регионах Украины. Так, во Львове располагается объект «Абрикос», где в советское время находился подземный бункер связи Прикарпатского военного округа. В Иваново-Франковске есть укрытие, построенное на базе 12-го Главного управления Минобороны СССР.
В Виннице со времён Третьего рейха существовал ещё один укреплённый объект, а последний известный бункер «Линия Арпада» был вырыт в Карпатских горах венгерскими войсками в начале Второй мировой войны. Центром этого укрытия является большой бункер в населённом пункте Верхняя Гробовница.
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Анастасия Чинкова