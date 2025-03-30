Выборы президента Украины могут состояться уже этим летом

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Уже этим летом на Украине могут отменить военное положение и провести президентские выборы. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на неназванные источники.
Отмечается, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, в ходе которого поручил своей команде организовать голосование после полного прекращения огня.
Для начала избирательного процесса необходимо отменить военное положение. Источники газеты пока не могут назвать точные сроки этого шага, однако большинство сходится на том, что Зеленский собирается реализовать всё это летом 2025 года.
Ранее в этот день сообщалось, что президент США Дональд Трамп был взбешен и очень зол из-за критики главой России Владимиром Путиным Владимира Зеленского.
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Для начала избирательного процесса необходимо отменить военное положение. Источники газеты пока не могут назвать точные сроки этого шага, однако большинство сходится на том, что Зеленский собирается реализовать всё это летом 2025 года.
Ранее в этот день сообщалось, что президент США Дональд Трамп был взбешен и очень зол из-за критики главой России Владимиром Путиным Владимира Зеленского.
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Анастасия Чинкова