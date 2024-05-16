Раскрыто оружие, которое успешно уничтожает Storm Shadow

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ЗРК «Тор» успешно сбивает дальнобойные ракеты Storm Shadow, прикрывая работу ВС РФ на первой линии обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Storm Shadow — достаточно сложная цель, она запускается с авиации противника. Нас об этом предупреждают, далее мы смотрим в этот сектор, обнаруживаем и уничтожаем. Сложность этой цели заключается в том, что она низко летит. Но данный комплекс отлично справляется с низколетящими целями», — рассказал начальник расчета с позывным «Балова».
Минобороны сообщает, что расчеты ЗРК «Тор-М2» группировки «Восток» прикрывают войска первых эшелонов и гражданские объекты на южнодонецком направлении. Они занимаются уничтожением различных беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов.
ЗРК «Тор» работает и в ручном и в автоматическом режиме. Система самостоятельно контролирует своё воздушное пространство и может захватывать цели, которые не опознала система «свой-чужой».
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