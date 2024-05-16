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Раскрыто оружие, которое успешно уничтожает Storm Shadow

Минобороны РФ: ЗРК «Тор» отлично справляется с уничтожением Storm Shadow
16 мая 2024, 10:28
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ЗРК «Тор» успешно сбивает дальнобойные ракеты Storm Shadow, прикрывая работу ВС РФ на первой линии обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Storm Shadow — достаточно сложная цель, она запускается с авиации противника. Нас об этом предупреждают, далее мы смотрим в этот сектор, обнаруживаем и уничтожаем. Сложность этой цели заключается в том, что она низко летит. Но данный комплекс отлично справляется с низколетящими целями», — рассказал начальник расчета с позывным «Балова».

Минобороны сообщает, что расчеты ЗРК «Тор-М2» группировки «Восток» прикрывают войска первых эшелонов и гражданские объекты на южнодонецком направлении. Они занимаются уничтожением различных беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов.



ЗРК «Тор» работает и в ручном и в автоматическом режиме. Система самостоятельно контролирует своё воздушное пространство и может захватывать цели, которые не опознала система «свой-чужой».

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#минобороны
В России завели дела на более 600 иностранцев за наемничество на стороне ВСУ
16 мая 2024, 10:52

Фото: istockphoto/breakermaximus

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении 650 наемников из 49 стран, которые участвуют в военных действиях на территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время часть иностранных наемников арестована, другие объявлены в розыск.

Уголовное преследование ведется в отношении 658 боевиков, уточнили в СК РФ.

Прежде сообщалось, что польский наемник, который воевал на стороне ВСУ, перешел на сторону России. Это произошло после того, как командование ВСУ и боевые товарищи бросили его на поле боя в Крынках. Последние новости читайте в материале «Радио 1».

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Контратака ВСУ в Липцах и закрепление ВС РФ в Глубоком: последние новости СВО
16 мая 2024, 10:42

Фото: istock / Dmitry Andreev

ВС РФ развивают наступление и стремятся улучшить свои позиции на Часовоярском направлении. ВСУ идут в контратаку, но сталкиваются со встречным огнем российской артиллерии. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где закрепилась российская армия, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Работино. Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу М777 американского производства.
Продолжаются бои северо-западнее Вербового.


Донецкое направление


В Георгиевке продолжаются бои на западных окраинах населенного пункта. ВС РФ владеют инициативой и давят на позиции ВСУ, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Продолжаются ожесточённые бои в Нетайлово. Не смотря на тяжёлое положение, оставлять населённый пункт ВСУ просто так не собираются. Аналогичная ситуация и в Уманском.

Часовоярское направление


ВС РФ стремятся улучшить свои позиции с северного и южного флангов. ВСУ всеми силами пытаются остановить продвижение ВС РФ, чтобы не допустить окружения.


Во Франции раскрыли последствия выхода России к Харькову
Во Франции раскрыли последствия выхода России к Харькову

Харьковское направление


Российским войскам удалось взять под контроль северную часть Волчанска. По позициям ВСУ активно работает артиллерия и авиация ВС РФ. ВС РФ закрепились на южной окраине н.п. Глубокое и продвинулись в глубину от 500 метров до 1,2 километра в направлении н.п. Липцы. Противник трижды предпринимал контратакующие действия, однако атаки были отбиты встречным огнем.

Покровское направление


В районе Новоалександровки идут тяжелые бои. Западнее Орловки ВС РФ стараются выровнять линию фронта.

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Раскрыто оружие, которое успешно уничтожает Storm Shadow

Российская артиллерия нанесла массированные удары по позициям ВСУ на Харьковщине

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#минобороны рф
#оружие
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#всу
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Российская артиллерия нанесла массированные удары по позициям ВСУ на Харьковщине
16 мая 2024, 10:13

Фото: iStock/Anna_Anikina

Артиллеристы группировки «Север» из России нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Это было отмечено командиром мотострелкового батальона под позывным «Балашов» в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что такая артиллерийская подготовка существенно облегчила заход штурмовых групп, необходимый для продвижения вперед. Без такой подготовки штурмовикам было бы сложно продвигаться, так как противник активно оказывал сопротивление, используя стрелковое и тяжелое вооружение.

Командир отметил, что точные удары артиллерии, уничтожение важных целей и боевая поддержка способствуют подъему боевого духа среди российских военных и снижению морального духа украинских сил.

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#подготовка
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#днр
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«Оснащенный пулеметом»: На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО
Army Recognition допустило применение российских пикапов АГ-34 в зоне СВО
16 мая 2024, 10:10

Фото: iStock/IherPhoto

Тактический пикап РФ АГ-34, который продемонстрировали на параде Победы в Туле, может появиться в зоне проведения СВО. Об этом сказано в публикации западного издания Army Recognition.
«На параде в Туле был представлен новый тактический пикап AГ-34, оснащенный пулеметом, который, возможно, получит более широкое распространение в ВС РФ и потенциально будет выполнять роль, аналогичную роли багги Desertcross 1000-3», — пишет издание.
Сообщается, что машину разработал Алексей Гарагашьян, он также работал над вездеходом «Шерп». Пикап создан на базе компонентов серийных грузовиков ГАЗ. Машина с двигателем мощностью 240 лошадиных сил может нести до трех тонн груза, а также преодолеть брод глубиной два метра.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подполье: украинские военкомы платят пенсионерам из Херсона за данные о мужчинах
16 мая 2024, 09:58

Фото: iStock/alfexe

Военкомы с западной Украины подкупают пенсионеров из подконтрольного Киеву Херсона, выплачивая им по 25 долларов за информацию о месте проживания мужчин, которые подлежат мобилизации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье.
«Военкомы подкупают пенсионеров: за информацию о местах проживания в Херсоне лиц мужского пола, подлежащих мобилизации, предлагают по 25 долларов США за человека, то есть по 1 тысяче гривен за одного мобилизованного», — рассказали подпольщики.
Ранее подполье сообщало, что мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке. Схваченных призывников ВСУ привозят на территорию бывшей автошколы. Кроме того, им не дают связаться с родными, чтобы те не смогли привезти документы, которые подтверждают их право на бронь или отсрочку.

Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#радио
#документы
#право
#всу
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«Огромные потери»: в ДНР заявили о дефиците военных ВСУ
Председатель парламента ДНР Жога заявил о дефиците бойцов ВСУ из-за потерь
16 мая 2024, 09:40

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В ВСУ наблюдается дефицит военных из-за больших потерь. Об этом ТАСС рассказал председатель парламента ДНР Артем Жога.
«Конечно, у них огромные потери — и санитарные и безвозвратные. Поэтому у них дефицит огромный», — заявил он.

По его словам, проблемы украинских войск на фронте не удалось решить мобилизацией. Призыв на фронт силой только изменил отношение к властям Украины.

Ранее украинский военнопленный Борис Мерва рассказал, что украинские военкомы насильно мобилизуют даже тех людей, у которых есть серьёзные проблемы со здоровьем. Военнопленный также рассказал, что тренировали новобранцев американец и австриец. По его словам, инструкторы провели с ними всего два дня, научили базовым вещам, а затем уехали.

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Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием
Развожаев: три дома и автомобиль повреждены в Севастополе в результате атаки ВСУ
16 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/DedMityay

Осколками сбитых украинских ракет ATACMS в Севастополе повредили автомобиль и дома. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в одном из ТСН на Северной стороне осколки ракеты повредили два частных дома и машину. Еще в одном товариществе собственников недвижимости в доме от взрывной волны разрушились шесть окон. Пострадавших нет. Развожаев заявил, что несдетонировавших взрывчаток пока не нашли. Он призвал граждан сообщать об опасных находках по номеру 112.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

«Били, бьем и будем бить»: Танкисты РФ подбили лодку с диверсантами в Херсонской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Шойгу заявил, что ВС РФ проводят наступление по всем направлениям в зоне СВО
16 мая 2024, 09:20

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что на новом посту его основной задачей остается специальная военная операция на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Шойгу также отметил, что намерен уделить особое внимание производству боеприпасов, вооружению и военной техники.

Секретарь Совбеза оценил ситуацию на линии фронта и заявил, что российская армия ведет наступление по всем направлениям. По его словам, для успешного наступления ВС РФ созданы определенные резервы. Речь идет о личном составе, боеприпасах и технике. Шойгу также выразил надежду на то, что движение ВС РФ будет продолжаться в таком же темпе.

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Во Франции раскрыли последствия выхода России к Харькову
Europe1: выход России к Харькову станет смертельным ударом по Украине
16 мая 2024, 08:39

Фото: istock / :IherPhoto

Выход ВС РФ на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине. Об этом заявил журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала Europe1.
«Российские войска совершили прорыв на севере рядом с границей. В дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом», — сказал журналист.

По его мнению, успех российской операции в Харьковской области станет смертельным ударом для Украины и экономики страны. Киеву придется стягивать подразделения с других угрожаемых участков ради обороны на подступах к Харькову, заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее ВСУ ударили по РФ снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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