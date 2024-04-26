Минобороны: ЗРК «Оса» обеспечил продвижение мотострелков под Авдеевкой

Фото: iStock/e-crow
Системы противовоздушной обороны обеспечили продвижение групп мотострелков под Авдеевкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» группировки войск «Центр» уничтожил БПЛА противника, обеспечив продвижение штурмовых групп мотострелков на авдеевском направлении», — заявили в МО РФ.
Отмечается, что с помощью ЗРК «Оса» можно обнаруживать и уничтожать малогабаритные БПЛА на дистанции более 10 километров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские военные провели удар по дому в Херсоне, который, как утверждается, использовали украинские военные для запуска и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Пострадали также пять частных домов, в которых, по его словам, расположились украинские военные без согласия владельцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Пленный рассказал о запретах командиров на прохождение медкомиссии в ВСУ
ВСУ сдали позиции под Донецком, ВС РФ идут в штурмы в Красногоровке: последние новости СВО
Боевики ВСУ попытались убить сослуживцев, сдавшихся в плен ВС РФ
Дарья Осипова