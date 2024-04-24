Стали известны преимущества ЗРК «Панцирь»

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Основным достоинством ЗПРК «Панцирь» оказалась высокая эффективность в уничтожении боевых дронов. Об этом пишет издание «Правда.Ру» со ссылкой на эксперта в области вооружений Михаила Александрова.
По информации издания, они уничтожают комплексы как своими ракетами, так и пушечным огнём.
Отмечается, что у него невысокая стоимость использования боекомплекта. Работает он по малым целям.
В ходе спецоперации и активного применения БПЛА встал вопрос об экономической эффективности ПВО. Оказалось, что средства поражения в сотни раз дешевле, чем средства их уничтожения. Он отметил, что комплексы «Панцирь» показали свою эффективность ещё в Сирии.
Российским бойцам, действующим в зоне специальной военной операции (СВО), постоянно приходится учитывать применение FPV-дронов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Но по опыту серии можно сказать, что, да, они эффективно борются с такими небольшими дронами кустарного производства. Ракеты там недорогие используются. И иногда просто сбиваются эти дроны пушечным огнём. И, таким образом, вообще экономятся средства», — сообщил он.
Отмечается, что у него невысокая стоимость использования боекомплекта. Работает он по малым целям.
В ходе спецоперации и активного применения БПЛА встал вопрос об экономической эффективности ПВО. Оказалось, что средства поражения в сотни раз дешевле, чем средства их уничтожения. Он отметил, что комплексы «Панцирь» показали свою эффективность ещё в Сирии.
Российским бойцам, действующим в зоне специальной военной операции (СВО), постоянно приходится учитывать применение FPV-дронов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова