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Российские войска освободили населённые пункты Новомлынск в Харьковской области и Барановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что Новомлынск был взят под контроль бойцами подразделения группировки войск «Запад».
Также нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.
Барановка в ДНР была освобождена бойцами «Центральной» группировки войск. В зоне их действия противник потерял более 500 военнослужащих, а также три болевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 американского производства.
Кроме того, из сводки новостей с фронта следует, что потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 1130 человек.
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Также нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.
Барановка в ДНР была освобождена бойцами «Центральной» группировки войск. В зоне их действия противник потерял более 500 военнослужащих, а также три болевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 американского производства.
Кроме того, из сводки новостей с фронта следует, что потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 1130 человек.
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Анастасия Чинкова