Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ

27 января 2026, 15:29

Военэксперт Кнутов: удары по энергетике лишают Украину возможности сборки ракет

Фото: iStock/IherPhoto

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины ставят под угрозу производство ракет. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что такие меры помогают предотвратить удары со стороны украинских сил.