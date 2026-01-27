Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины ставят под угрозу производство ракет. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что такие меры помогают предотвратить удары со стороны украинских сил.
Он в беседе с NEWS.ru отметил, что бойцы ВС РФ нацеливаются на объекты в тех районах, где расположены предприятия, занимающиеся военным производством. Уничтожая эти заводы, Россия временно останавливает сборку ракет. Хотя Украина восстанавливает производство с помощью Запада, российские силы снова находят и ликвидируют новые объекты.
Таким образом, эти действия направлены на ослабление ударных возможностей Украины и защиту российских территорий.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: