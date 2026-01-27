Достижения.рф

Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ

Военэксперт Кнутов: удары по энергетике лишают Украину возможности сборки ракет
Фото: iStock/IherPhoto

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины ставят под угрозу производство ракет. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что такие меры помогают предотвратить удары со стороны украинских сил.



Он в беседе с NEWS.ru отметил, что бойцы ВС РФ нацеливаются на объекты в тех районах, где расположены предприятия, занимающиеся военным производством. Уничтожая эти заводы, Россия временно останавливает сборку ракет. Хотя Украина восстанавливает производство с помощью Запада, российские силы снова находят и ликвидируют новые объекты.

Таким образом, эти действия направлены на ослабление ударных возможностей Украины и защиту российских территорий.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

