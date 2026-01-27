«Большие перспективы»: Военкэксперт объяснил значение освобождения Купянска-Узлового

27 января 2026, 14:59

Военксперт Дандыкин: освобождение Купянска-Узлового имеет важное значение

Фото: iStock/zim286

После освобождения города Купянск-Узловой российские бойцы смогут взять под контроль еще несколько крупных населенных пунктов уже в ближайшее время. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.





Напомним, 27 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил об освобождении Купянска-Узлового. По его словам, сейчас в городе проводят проверки и зачистки кварталов.





«Здесь враг сточил не только оборону, но и одно из последних боевых, так называемых элитных подразделений. Вполне вероятно, что наша армия будет продвигаться дальше вперёд. То есть перспективы открываются большие. Идём вперёд. И я думаю, враг будет срочно создавать новую линию обороны», — заявил Дандыкин в разговоре с Life.ru.