Раскрыто положение ВСУ в лесах Курской области

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
ВС РФ окружили две группировки ВСУ в лесах Курской области. Об этом сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, одна из взята окружена на 100%, вторая — на две трети.
«Под Курском образовались две группировки противника, которые ВС РФ сумели зажать в лесах. Одну из них мы фактически на 100% обложили, вторая окружена на две трети. Сейчас мы пытаемся использовать авиацию, беспилотники, артиллерию и все что есть — в общем, сносим все «налысо» в том месте, где они засели в лесах», — прокомментировал он для NEWS.ru.Баранец подчеркнул, что у украинской армии большие проблемы с ротацией на передовой линии фронта, так как российские войска бьют по ним «всем вышеперечисленным», когда замечают перемещение противника.
Читайте также:
«Курахово и Торецк»: на Украине назвали города, которые скоро перейдут под контроль ВС РФ
Удар по ВСУ в Судже, Штурмы в Торецке, контратаки в Курской области: последние новости СВО
Российские бойцы зачищают Старые Терны от остатков ВСУ
Данил Пономарев