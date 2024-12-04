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Раскрыто положение ВСУ в лесах Курской области

Военэксперт Баранец: ВС РФ окружили две группировки ВСУ в лесах Курской области
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВС РФ окружили две группировки ВСУ в лесах Курской области. Об этом сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, одна из взята окружена на 100%, вторая — на две трети.


«Под Курском образовались две группировки противника, которые ВС РФ сумели зажать в лесах. Одну из них мы фактически на 100% обложили, вторая окружена на две трети. Сейчас мы пытаемся использовать авиацию, беспилотники, артиллерию и все что есть — в общем, сносим все «налысо» в том месте, где они засели в лесах», — прокомментировал он для NEWS.ru.
Баранец подчеркнул, что у украинской армии большие проблемы с ротацией на передовой линии фронта, так как российские войска бьют по ним «всем вышеперечисленным», когда замечают перемещение противника.

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#всу
#вс рф
#курская область
Глава Ялуторовска Смелик заявил о смерти тюменского военного комиссара на спецоперации
04 декабря 2024, 13:11

Фото: iStock/ LidiaGut

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик заявил о смерти военного комиссара из Тюменской области Родиона Хабарова в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине. Об этом чиновник сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Вячеслав Смелик обратил внимание, что Родион Хабаров ушел на специальную военную операцию осенью 2024 года втайне от своих сослуживцев, своё решение он «не афишировал, ушел без проводов и речей».

Утром 3 декабря военный комиссар из Тюменской области получил ранение во время выполнения боевого задания, спасти Родиона Хабарова не удалось.

Военный проходил обучение во Владивостоке в Тихоокеанском высшем военном училище имени Макарова, 20 лет Родион Хабаров служил в штабе Восточного военного округа, потом он переехал в Ялуторовск.

Время и дату прощания с военным комиссаром в настоящий момент не назначили.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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«Курахово и Торецк»: на Украине назвали города, которые скоро перейдут под контроль ВС РФ
Депутат Рады Сюмар: ВСУ теряют Курахово и Дзержинск
04 декабря 2024, 12:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ уступают армии России важные населенные пункты – Курахово и Торецк (Дзержинск – российское название). Такое заявление сделала украинский депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады.
«В эти минуты теряем Курахово, теряем Торецк, и эти потери стали следствием того, что украинские войска после Авдеевки отвели в голое поле», — заявила Сюмар.

По ее словам, после нескольких провалов ВСУ в зоне боевых действий украинскому командованию стоит выработать конкретные предложения по возведению фортификаций. Однако пока в этом направлении работа не ведется, отметила нардеп.

По данным председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимира Рогова, бойцы ВС РФ выбили подразделения группировки ВСУ из большей части Курахова. Инициатива находится в руках нашей армии. Большая часть города находится под контролем российских сил.

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«Мобилизуют всех»: В ВСУ раскрыли планы по призыву
В ВСУ заявили, что все украинские мужчины будут мобилизованы
04 декабря 2024, 11:55

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Мобилизованы будут все украинские мужчины. Такое заявление сделал замкомбрига 68-й бригады ВСУ с позывным «Явир», его слова передает украинское издание «Страна».
«У всех сейчас есть страх, что они попадут на войну, и их жизнь закончится. Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдет. Официально по документам пригодных нет. Скоро будут привлекаться все», — заявил он.

Он также отметил, что сотрудники ТЦК набирают всех подряд, чтобы выполнить поставленные планы. Из-за этого из 140 новобранцев 60 являются непригодными к службе в армии. По словам мобилизованных, в ТЦК им прямо говорят, что нужно выполнить план, а там их освободят.

При этом «Явир» видит основную проблему не в ТЦК, а в медиках, которые выдают липовые справки за взятки.

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Посольство США в Киеве не разрешило Зеленскому давать интервью Карлсону
04 декабря 2024, 11:51

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Такер Карлсон заявил в своём Телеграм-канале, что посольство США в Киеве запретило главе киевского режима Владимиру Зеленскому давать интервью журналисту.
По словам представителя СМИ, вместо этого Владимиру Зеленскому разрешили побеседовать с телеканалом CNN.

В апреле Такер Карлсон обращался к главе киевского режима с запросом о проведении интервью, но в то время на Банковой не ответили на его предложения.

После этого посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выдвинул предположение, что неудобные вопросы, заданные Владимиру Зеленскому, вызывают у него истерику и раздражительность.

«Мы прогнозировали эту ситуацию сразу по выходу интервью Владимира Путина Такеру Карлсону и предрекали, что будет именно так. Потому что Зеленский давным-давно изнежен только пропагандистским интервью», — обращал внимание он.

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Российские бойцы зачищают Старые Терны от остатков ВСУ
Рогов: ВС РФ проводят зачистку Старых Тернов в районе Курахова
04 декабря 2024, 11:40

Фото: iStock/Jakub Laichter

Бойцы российской армии зачищают поселок Старые Терны в ДНР на западном берегу Кураховского водохранилища от оставшихся групп ВСУ. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов, его слова передает ТАСС.
«Наши войска проводят зачистку населенного пункта Старые Терны, который фактически уже перешел под российский контроль», — сказал Рогов.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что противника удалось выбить из поселка за сутки.

По словам Рогова, населенный пункт Старые Терны помешает ВСУ напрямую перебрасывать подразделения между Солнцевкой и Кураховым, где уже ведутся бои, а большая часть города находится под контролем российских сил.

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#всу
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#рф
#рогов
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МИД ФРГ: немецкие военные могут отправиться на Украину
04 декабря 2024, 11:16

Фото: iStock/ alzay

Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что немецкие военные могут отправиться на Украину и участвовать в обеспечении режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом, проинформировало издание Die Welt.
«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира», — обратила внимание Анналена Бербок.

Когда главу МИД ФРГ спросили, какую военную роль может сыграть Германия, она подчеркнула, что лишь «мы, европейцы, можем вместе защитить мир», передала газета Bild.

На встрече глав МИД стран – членов НАТО Анналена Бербок попросила предоставить Киеву членство в Североатлантическом альянсе и добавила, что Германия будет «всеми силами» поддерживать любые усилия по завершению конфликта, сообщило агентство DPA.

Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц опроверг заявления о выдвижении ультиматума Российской Федерации.

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#украина
#сво
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БПЛА ВСУ пытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном
04 декабря 2024, 10:44

Фото: iStock/sommersby

Украинский беспилотник попытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном, пишет Baza.
По данным издания, взрыв произошел около 05:00 утра 4 декабря. Предполагается, что украинская сторона пыталась атаковать один из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова. Ночью в местном аэропорту также вводился план «Ковёр». В результате был перенесён один рейс на Москву.

Официально данная информация пока не подтверждалась.

Напомним, ВСУ впервые атаковали Чечню 29 октября. Тогда после удара вражеского беспилотника загорелась крыша здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.

Минувшей ночью ​украинская сторона также предприняла попытку атаковать аэродром Дягилево в Рязани и одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ».

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#всу
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Три дрона ВСУ атаковали аэродром Дягилево в Рязани
04 декабря 2024, 10:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Три украинских беспилотника атаковали аэродром Дягилево в Рязани, пишет Mash. Уточняется, что самолеты не пострадали.
По данным издания, беспилотники прилетели с разницей в 10 минут. Предварительно, все они были сбиты. Самолеты с аэродрома оперативно подняли в безопасное место, на земле зафиксировали лишь незначительные повреждения.

Это уже третий удар по Дягилево за все время проведения СВО. Первый раз это произошло 5 декабря 2022 года, второй – в июле текущего года.

Там располагается 43-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава, оснащённый самолётами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

Минувшей ночью ВСУ также попытались атаковать дронами одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России в Брянске АО «Группа Кремний ЭЛ».Сбито два беспилотника. Обломками повредило ​крышу здания и забор.

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#сво
#всу
#удар
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Ми-28нм ударил ракетами по опорному пункту ВСУ в Курской области — видео
Ми-28нм ударил ракетами по опорному пункту ВСУ в Курской области
04 декабря 2024, 10:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Экипаж российского вертолёта Ми-28нм нанёс удар авиационными ракетами по скоплению живой силы и опорному пункту Вооружённых сил Украины. Это произошло в приграничном районе Курской области.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном телеграм-канале, снабдив пост соответствующей видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как вертолёт заходит на боевой курс, затем производит несколько ракетных залпов. После успешного поражения наземных целей Ми-28мн благополучно вернулся на аэродром базирования.

Машина Ми-28мн, также называемый «Ночной охотник», представляет собой ударный вертолёт, разработанный и построенный ПАО «Роствертол». Его история началась с советского вертолёта Ми-28, впервые поднявшегося в небо осенью 1982 года. Вертолёт предназначен для поддержки десанта, а также для уничтожения живой силы и техники противника.

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#курская область
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