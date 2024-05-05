ВСУ атаковали российские войска у Часов Яра пасхальным зайцем с тротилом

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ВСУ атаковали позиции ВС РФ у Часов Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.
Пасхальную беспилотную разработку сбили бойцы российские бойцы 5 мая, пишет Telegram-канал Mash.
Внутри нашли 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.
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Внутри нашли 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.
«Взяли игрушку в руки — остались без кисти. Аппарат работает на силе ветра. Один нюанс — выглядит слишком нарядно», — говорится в публикации.На прошлой неделе главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, отметил сложную ситуацию на фронте. По его словам, наиболее напряженными участками остаются Ивановское и Часов Яр на направлении Краматорска в Донецкой Народной Республике. Также критическое положение для украинских вооруженных сил наблюдается на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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Артем Кузьмин