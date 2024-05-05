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ВСУ атаковали российские войска у Часов Яра пасхальным зайцем с тротилом

05 мая 2024, 18:51
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ атаковали позиции ВС РФ у Часов Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.
Пасхальную беспилотную разработку сбили бойцы российские бойцы 5 мая, пишет Telegram-канал Mash.

Внутри нашли 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.



«Взяли игрушку в руки — остались без кисти. Аппарат работает на силе ветра. Один нюанс — выглядит слишком нарядно», — говорится в публикации.
На прошлой неделе главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, отметил сложную ситуацию на фронте. По его словам, наиболее напряженными участками остаются Ивановское и Часов Яр на направлении Краматорска в Донецкой Народной Республике. Также критическое положение для украинских вооруженных сил наблюдается на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

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Депутат Журавлёв объяснил наркогаллюцинацией слова Зеленского о Боге с шевроном
05 мая 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Ivan Nakonechnyy

Неудивительно, что именно Зеленскому, которого давно подозревают в увлечениях различными порошками и веществами, мог привидеться образ Господа с военными шевронами. Это напоминает настоящую наркотическую галлюцинацию.
Таким образом в разговоре с RT депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв прокомментировал слова Зеленского о том, что Бог является союзником Украины и носит на плече шеврон с украинским флагом.

Парламентарий отметил, что именно в наркотическом дурмане легко перепутать белое и чёрное, Бога и дьявола, который, понятное дело, почёл бы за честь носить знаки различия ВСУ, которые убивают мирных жителей, стреляют по детским садам и церквям и служат Антихристу. Журавлёв также добавил, что Зеленский борется и с самой православной верой, запрещая УПЦ и штурмуя Киево-Печерскую лавру, а Русь Святая защищает её с оружием в руках. Мы — русские, с нами — Бог и мы победим, заключил депутат.

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#рф
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Швейцария не будет поставлять оружие Украине
Швейцария не будет поставлять оружие Украине, закон о ЧП не применяется
05 мая 2024, 17:30

Фото: iStock/swisshippo

Швейцария не будет поставлять оружие Украине, а закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применим, заявила президент этой страны Виола Амхерд в интервью газете Blick.
Она подчеркнула, что закон о чрезвычайной ситуации может быть использован только в крайних ситуациях, например, в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В настоящее время парламент рассматривает поправки к закону о военном имуществе.

В дополнение к этому Амхерд отметила, что несмотря на нехватку запасов боеприпасов в Европе и потребности Украины, Швейцария будет продолжать закупки боеприпасов.

Ранее посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в декабре заявил, что решение Швейцарии о поставках оружия на Украину может повлечь за собой ряд экономических последствий, а также потерю геоэкономического статуса страны.\

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Взрывы звучат в Полтаве на северо-востоке Украины
05 мая 2024, 17:25

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В городе Полтава на северо-востоке Украины звучат взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Кроме того, сигналы воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и национальный сервис оповещения населения.

Кроме того, есть информация о попадании нескольких снарядов в Славянскую тепловую электростанцию в Николаевке. Если ТЭС-2 будет выведена из строя, то это станет большой проблемой не только для прилегающих районов, но и для Харькова. С помощью этой ТЭЦ проводится балансировка промышленной зоны города и большей части жилых кварталов. В случае повреждения Славянской ТЭЦ-2 такой возможности больше не будет.

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#информация
#украина
#воздушная тревога
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«100 лет геройскому деду предателя»: В МИД РФ точно описали поступок Зеленского
Мирошник: Зеленский предал память своего дела, участвовавшего в войне
05 мая 2024, 17:08

Президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, который участвовал в Великой Отечественной войне, с таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«100 лет геройскому деду предателя Зеленского. Отличный повод задуматься, какую пулю выпустили внукам в голову, чтобы они так предали память, подвиги и убеждения своих дедов», — цитирует ТАСС слова дипломата.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Зеленского о том, что Бог носит на плече шеврон с украинским флагом. По словам спикера Министерства иностранных дел, у президента Украины случился передоз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минэнерго: Ущерб энергетики Украины от взрывов превысил миллиард долларов
05 мая 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Ущерб, нанесённый энергетической инфраструктуре Украины в результате российских ракетных ударов, превысил миллиард долларов. Об этом заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко.
К тому же, по его словам, в дальнейшем этот ущерб будет только расти, передаёт пресс-служба ведомства. Галущенко отметил, что наиболее серьёзные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации. Также пострадали системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Ситуацию министр назвал достаточно сложной.

Чуть ранее Галущенко рассказал, что за время последнего отопительного сезона взрывами и ракетными ударами было уничтожено больше энергетических мощностей, чем сотрудники отрасли успели восстановить после предыдущих разрушений.

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#украина
#энергетика
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Подполковник Дэвис: ВС РФ вышли на территории, где у ВСУ по сути нет обороны
05 мая 2024, 16:33

Фото: istockphoto/zabelin

Российские войска вышли на территории, где у Вооружённых сил Украины практически нет оборонительных укреплений. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive отставной военный указал, что российская армия успешно преодолела хорошо подготовленные и защищённые линии обороны ВСУ. Украинцы укрепляли и совершенствовали их ещё с 2014 года. Пройдя этот рубеж, российские войска вышли на оперативный простор и могут относительно легко продвигаться вперёд, а ВСУ просто не в состоянии их остановить, считает эксперт.

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на украинских военных и чиновников сообщали, что Украина испытывает серьёзные трудности с возведением оборонительных сооружений из-за дефицита техники и бюрократических проволочек. Известно, что украинские солдаты на передовой вынуждены одновременно сражаться и рыть окопы.

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#всу
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«Когда дело доведут до конца»: Американский эксперт описал конец Зеленского
Риттер: Режим Зеленского перестанет существовать, когда закончится СВО
05 мая 2024, 16:29

Режим Владимира Зеленского перестанет существовать, когда закончится спецоперация, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.
«Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца», — прокомментировал ситуацию Риттер.

Бывший разведчик также выразил убеждение, что судьба Украины сложится крайне печально по вине западных союзников. По его мнению, мирный саммит по Украине, который летом должен состояться в Швейцарии, не имеет никакого смысла без участия в нём Москвы, поскольку именно она решает, когда специальная военная операция подойдёт к концу.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Россия освободит весь Донбасс, когда ВСУ потеряют Часов Яр.

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#всу
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Стало известно о двух мощных прилетах в ТЭС под Славянском
05 мая 2024, 15:59

Фото: iStock/hxdyl

Мощнейшие взрывы на Славянской ТЭС произошли днем 5 мая, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что всего на объекте в подконтрольной Украине части ДНР произошло два взрыва. Один из них — в здании станции. С мест поднимаются густые столбы дыма, добавил канал.

«Военная хроника» сообщил, что на территории стояли пусковые С-300, но предотвратить атаку они не смогли.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия России нанесла удары по энергосистеме Украины, атаковав сразу четыре тепловые электростанции в разных регионах страны. В частности, удары были нанесены по ТЭЦ в городах Бурштын (Ивано-Франковская область), Стрый (Львовская область), Кривой Рог (Днепропетровская область) и Ладыжин (Винницкая область).

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В США заявили об отправке французских солдат на Украину
Asia Times: Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину
05 мая 2024, 15:25

Фото: iStock/e-crow

Франция направила солдат из своего Иностранного легиона на Украину. С таким заявлением 5 мая выступил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в интервью Asia Times.
«Они прибыли для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Славянске. Французские военные составляют группу из 3-го пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — сообщил он.
По его словам, первая группа солдат французского Иностранного легиона уже активно участвует в боях с российскими вооруженными силами в Донбассе. Эксперт также выразил сомнение относительно ответных действий России, поскольку уверен, что Москва не останется равнодушной к увеличению числа иностранных военных на Украине.

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