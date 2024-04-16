Раскрыто российское оружие, уничтожившее украинскую ТЭС

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ВС РФ применили новую крылатую ракету для атаки на Трипольскую ТЭС под Киевом, сообщает «Царьград».
По информации издания, речь идет о российской ракете воздушного базирования Х-69.
Вооружение поступило на боевое дежурство в 2022 году. На сегодняшний день Х-69 является самым совершенным представителем тактических крылатых ракет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.
Ракета малозаметна для систем воздушной обороны и радиолокаторов.
Прежде президент Украины Владимир Зеленский назвал причины, по которым была уничтожена Трипольская ТЭС. Он заявил, что у Киева наблюдаются проблемы с ПВО и ракетами. По словам украинского лидера, Киеву нечем было противостоять российскому удару.
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Вооружение поступило на боевое дежурство в 2022 году. На сегодняшний день Х-69 является самым совершенным представителем тактических крылатых ракет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.
Ракета малозаметна для систем воздушной обороны и радиолокаторов.
Прежде президент Украины Владимир Зеленский назвал причины, по которым была уничтожена Трипольская ТЭС. Он заявил, что у Киева наблюдаются проблемы с ПВО и ракетами. По словам украинского лидера, Киеву нечем было противостоять российскому удару.
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Анастасия Хохлова