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Российские силы удерживают стратегически важные направления, демонстрируя высокую боеготовность. Бои в Курской области продолжаются. ВС РФ удаётся продвигаться вперёд, однако говорить о значительных изменениях в обстановке пока рано. Украинские силы упорно защищают занятые позиции. Подробнее об обстановке в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Накануне утром Вооружённые силы Украины предприняли попытку прорыва близ посёлка Тёткино, расположенного на южной границе Курской области. Группы противника пытались атаковать на трёх бронеавтомобилях MaxxPro, но ВС РФ успешно отразили атаку с помощью десанта и уничтожили бронемашины FPV-дронами и артиллерией.
В зоне боевых действий российские войска продолжают наступление, постепенно продвигаясь по лесополосам юго-восточнее Николаево-Дарьино и южнее Леонидово. Ожесточённые бои идут за Свердликово, Викторовку и хутор Никольский. В районе Никольского российские силы смогли вытеснить украинские войска из нескольких опорных пунктов и укрепиться на новых позициях, успешно отразив контратаку.
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Северское и Краснолиманское направления
На Северском участке российские силы улучшили тактическое положение в нескольких зонах Серебрянского лесничества, успешно отразив контратаку ВСУ. В целом обстановка на данном направлении остаётся без значительных изменений. На Краснолиманском направлении продолжается наступление российских войск с плацдарма в Ивановке. Российский флаг был поднят к западу от Новоегоровки, в районе Свердловки.
Купянское направление
На Купянском участке отмечается продвижение российских сил юго-восточнее Зелёного Гая, с активными действиями в районах Двуречной и Западного. Здесь продолжается расширение тактического плацдарма на правом берегу Оскола, с наступлением на Кутьковку и Дорошовку. Противник перебрасывает подкрепления из Сумской области, стремясь стабилизировать ситуацию.
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Херсонская область
В Херсонской области российские силы продолжают контролировать пойму Днепра, несмотря на сложную ситуацию. В самом Херсоне противник сформировал резерв личного состава, который действует вахтовым методом вдоль береговой линии. За прошедшие сутки по селам левобережья было выпущено 32 артиллерийских снаряда.
Запорожское направление
На Запорожском направлении фронт остаётся стабильным, несмотря на активизацию артиллерийских обстрелов и авиаударов. Российские Военно-космические силы и артиллерийские подразделения успешно атаковали цели в районах Малой Токмачки и Щербаков, поддерживая удержание позиций.
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Торецкое направление
На Торецком направлении российские подразделения завершили зачистку северо-восточного пригорода — посёлка Крымское. Эти действия усложнили положение украинской группировки, которая продолжает удерживать позиции на шахте «Торецкая». В районе шахты продолжается зачистка последних зданий на востоке.
Часовоярское направление
В Часов Яре российские войска продолжают наступление на микрорайон «Цех №2», где ранее находился один из заводских цехов по производству огнеупоров. Этот район остаётся ключевым пунктом сопротивления ВСУ. Появились также сведения о разрушении значительного укрепрайона ВСУ в районе Часова Яра. В настоящее время к этим позициям подошли спецназовцы «Ахмата» и 4-й мотострелковой бригады. Как сообщает военкор Первого канала Дмитрий Кулько, на территории базы отдыха «Часовоярец» был уничтожен бункер с помощью ракеты «Искандер», в котором находилось командование ВСУ и генералы НАТО.
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Анастасия Хохлова