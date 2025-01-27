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Удар по бункеру генералов НАТО в Часов Яре, контратаки в Курской области, зачистка шахты в Торецке: последние новости СВО

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские силы удерживают стратегически важные направления, демонстрируя высокую боеготовность. Бои в Курской области продолжаются. ВС РФ удаётся продвигаться вперёд, однако говорить о значительных изменениях в обстановке пока рано. Украинские силы упорно защищают занятые позиции. Подробнее об обстановке в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Накануне утром Вооружённые силы Украины предприняли попытку прорыва близ посёлка Тёткино, расположенного на южной границе Курской области. Группы противника пытались атаковать на трёх бронеавтомобилях MaxxPro, но ВС РФ успешно отразили атаку с помощью десанта и уничтожили бронемашины FPV-дронами и артиллерией.



В зоне боевых действий российские войска продолжают наступление, постепенно продвигаясь по лесополосам юго-восточнее Николаево-Дарьино и южнее Леонидово. Ожесточённые бои идут за Свердликово, Викторовку и хутор Никольский. В районе Никольского российские силы смогли вытеснить украинские войска из нескольких опорных пунктов и укрепиться на новых позициях, успешно отразив контратаку.

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Северское и Краснолиманское направления


На Северском участке российские силы улучшили тактическое положение в нескольких зонах Серебрянского лесничества, успешно отразив контратаку ВСУ. В целом обстановка на данном направлении остаётся без значительных изменений. На Краснолиманском направлении продолжается наступление российских войск с плацдарма в Ивановке. Российский флаг был поднят к западу от Новоегоровки, в районе Свердловки.


Купянское направление


На Купянском участке отмечается продвижение российских сил юго-восточнее Зелёного Гая, с активными действиями в районах Двуречной и Западного. Здесь продолжается расширение тактического плацдарма на правом берегу Оскола, с наступлением на Кутьковку и Дорошовку. Противник перебрасывает подкрепления из Сумской области, стремясь стабилизировать ситуацию.


Фото: iStock/sommersby

Херсонская область


В Херсонской области российские силы продолжают контролировать пойму Днепра, несмотря на сложную ситуацию. В самом Херсоне противник сформировал резерв личного состава, который действует вахтовым методом вдоль береговой линии. За прошедшие сутки по селам левобережья было выпущено 32 артиллерийских снаряда.



Запорожское направление


На Запорожском направлении фронт остаётся стабильным, несмотря на активизацию артиллерийских обстрелов и авиаударов. Российские Военно-космические силы и артиллерийские подразделения успешно атаковали цели в районах Малой Токмачки и Щербаков, поддерживая удержание позиций.

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Торецкое направление


На Торецком направлении российские подразделения завершили зачистку северо-восточного пригорода — посёлка Крымское. Эти действия усложнили положение украинской группировки, которая продолжает удерживать позиции на шахте «Торецкая». В районе шахты продолжается зачистка последних зданий на востоке.


Часовоярское направление



В Часов Яре российские войска продолжают наступление на микрорайон «Цех №2», где ранее находился один из заводских цехов по производству огнеупоров. Этот район остаётся ключевым пунктом сопротивления ВСУ. Появились также сведения о разрушении значительного укрепрайона ВСУ в районе Часова Яра. В настоящее время к этим позициям подошли спецназовцы «Ахмата» и 4-й мотострелковой бригады. Как сообщает военкор Первого канала Дмитрий Кулько, на территории базы отдыха «Часовоярец» был уничтожен бункер с помощью ракеты «Искандер», в котором находилось командование ВСУ и генералы НАТО.

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#курская область
#запорожская область
#статьи
ВСУ пытались удержать Великую Новоселку при помощи спецбатальона террористов
27 января 2025, 11:41

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ пытались удержать населенный пункт Великая Новоселка в Донбассе с помощью террористического батальона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры. Там отметили, что противник не продержался и двух недель.
«Боевики 48-го спецбата перебрасывались в Новоселку для удержания, но не продержались и двух недель, сбежали. В этом бате готовят террористов для ведения террористической деятельности», — сказано в сообщении.
Источник агентства дополнил, что еще одну бригаду ВСУ из числа инвалидов и дезертиров бросили без помощи.

Накануне вечером в Минобороны РФ доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Великая Новоселка, Донецкой народной республики.

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#россия
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#сво
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#конфликт
#новости
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В Великой Новоселке группа боевиков ВСУ сдалась в плен
27 января 2025, 10:44

Фото: iStock/Sinenkiy

Группа украинских боевиков из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Великой Новоселке на юге ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что пленные в настоящее время находятся в безопасности. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

26 января Минобороны РФ официально заявило об освобождении Великой Новоселки. По данным ведомства, освобождение населенного пункта произошло в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Боевики ВСУ лишились примерно полутора сотен единиц живой силы, а также военной техники, в том числе западного производства.

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Пленный командир ВСУ рассказал об уровне подготовки военных во Франции

Житель Часова Яра рассказал, как ВСУ выдавали себя за мирных жителей
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#минобороны рф
#новости
#нато
#пленные
#всу
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Дубненцы передали в зону проведения спецоперации маскировочные сети
27 января 2025, 10:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Большеволжское отделение социально ориентированной некоммерческой организации «Совет ветеранов» передало участникам спецоперации ещё пять маскировочных сетей. Такие сети плетут регулярно с 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Откликнулись сразу, как только попросили помочь. Мы всей душой болеем за наших ребят. Хотим сплести побольше маскировочных сетей, чтобы они их сберегли», – сказала председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарёва.
В работе ежедневно участвуют около 15 человек. Они уже наработали большой опыт и делятся им – проводят мастер-классы, в том числе для школьников. Всего от большеволжского Совета ветеранов бойцам отправили более 840 кв. м. сетей.

Кроме того, каждый месяц мастерицы собирают гуманитарную помощь. Суммарно отправили свыше 60 посылок.

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#украина
#подмосковье
#московская область
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В Конгрессе обрадовались приостановке помощи Украине
Конгрессвумен Тейлор Грин: американцы приветствуют приостановку помощи Киеву
27 января 2025, 09:41

Фото: iStock/Andrii Atanov

Жители США приветствуют решение администрации американского лидера Дональда Трампа приостановить помощь другим странам. Об этом написала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин в социальной сети X.
По словам конгрессвумен, Госдепартамент пребывает в состоянии шока, а американцы празднуют.

Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Согласно распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство программ будут заморожены на 90 дней.

До этого Владимир Зеленский заявил, что без помощи США Украина проиграет в текущем вооруженном конфликте с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Пленный командир ВСУ рассказал об уровне подготовки военных во Франции
Пленный командир бригады ВСУ: готовность обученных во Франции была на листочке
27 января 2025, 09:24

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир разведывательного взвода 155-й бригады ВСУ Вадим Вейкай сообщил, что из 2400 военных, проходивших подготовку во Франции, дезертировало 1700. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам пленного, данная бригада стала одним из лидеров по числу дезертиров. Вейкай отметил, что обучение украинских боевиков было скорее пиаром, а реальная готовность была лишь «на листочке».

Он добавил, что обучение во Франции длилось 55 дней, однако новое для себя солдаты ВСУ там не узнали. Как только военнослужащие бригады приехали выполнять свои обязанности, «треть самовольно оставила часть, другая половина получила ранения, а оставшаяся часть, к сожалению, скончалась», заключил Вейкай.

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#обучение
#солдаты
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#всу
#удар
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Российские бойцы захватили бункер генералов НАТО в Часов Яре
Военкор Кулько сообщил о захвате ВС РФ бункера натовских генералов в Часовом Яре
27 января 2025, 08:18

Фото: iStock/aapsky

Бойцы российского спецназа «Ахмат» и 4-й бригады захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько.
По его словам, на территории лесной базы отдыха «Часовоярец» еще до начала СВО были взведены укрепления. Уточняется, что в одном из бункеров с 2023 года находился штаб, в котором размещались генералы Североатлантического альянса (НАТО) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Житель Часова Яра рассказал, как ВСУ выдавали себя за мирных жителей
Житель Часова Яра Морковин: украинские военные выдавали себя за мирных жителей
27 января 2025, 08:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Часовом Яре местный житель Павел Морковин заявил, что украинские военные использовали тактику маскировки, выдавая себя за мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в соседнем огороде находились минометчики, которые были одеты в гражданскую форму и активно использовали минометы для обстрелов.

Морковин отметил, что у командиров военных подразделений были опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к 17-й и 27-й бригадам. Он также упомянул о наличии радара, накрытого сеткой, который использовался для наблюдения за ситуацией.

«По этим устройствам было видно, кто они такие», — добавил он.

По словам свидетеля, несмотря на военное присутствие, солдаты были одеты так, что их можно было легко принять за гражданских лиц, если не знать о происходящем.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
#сво
#всу
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ПВО России перехватила 32 украинских беспилотника за ночь
27 января 2025, 07:21

Фото: iStock/NiseriN

Ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 32 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине. Об этом проинформировало Минобороны.
Наибольшее количество дронов было зафиксировано над Воронежской областью — 15 беспилотников. Также 11 аппаратов были перехвачены над Белгородской областью, 4 — над Курской областью, а по одному БПЛА было уничтожено над территориями Орловской и Тверской областей. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Сбежавший солдат ВСУ рассказал о жестких условиях обучения в Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#солдат
#удар
#рф
#пво
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Сбежавший солдат ВСУ рассказал о жестких условиях обучения в Великобритании
В Британии мобилизованных ВСУ держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали
27 января 2025, 07:20

Фото: iStock/Irina Piskova

В пятницу в СМИ появилось видео с британской военной базы, где проходило обучение украинских солдат. Один из мобилизованных, Валерий Федорович С., который сбежал в Россию, поделился подробностями о своих условиях обучения, информирует РИА Новости.
По его словам, территория базы была ограждена колючей проволокой, а доступ к городу был строго ограничен.

«Он был огорожен обычной европейской такой сеткой, а сверху была колючая проволока... В город доступа свободного не было. За периметр мы выходили только на стрельбище, и то в сопровождении инструкторов», — рассказал он.

Собеседник отметил, что руководство базы опасалось массового дезертирства среди обучающихся. По его словам, у солдат была запланирована поездка в город на экскурсию, но её отменили из-за опасений, что они могут потеряться.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
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#солдат
#удар
#рф
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