Охват Рай-Александровки, бои за Новосёловку и блокирование «кармана» у Красного Лимана: последние новости СВО на 4 мая

Боевая обстановка на передовой сохраняет высокую динамику. За минувшие российские войска улучшили тактическое положение на Сумском, Харьковском, Северском и других участках. Отмечается расширение зон контроля, перерезание линий снабжения ВСУ, нанесение ударов по живой силе и технике противника. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

Восточнее Сум зафиксирована активизация боевых действий. Российские подразделения продвигаются к Великой и Малой Рыбице, а также в сторону Краснополья и автомагистрали Сумы – Харьков. У Рясного точечным ударом разгромлена механизированная бригада ВСУ. Поражены цели в районах Кияницы, Храповщины, Пушкаревки, Великого Прикола, Голубовки, Вольной Слободы, Пустогорода, Хмелевки и Лесного.

На Тёткинском участке идёт зачистка живой силы противника в приграничных лесных массивах. В Сумском районе штурмовые отряды улучшили положение на пятнадцати отрезках до 750 метров. Стрелковые столкновения фиксируются в Кондратовке и прилегающих районах. За минувшие сутки в Краснопольском районе ВСУ предприняли атаки у Миропольского. ВС РФ ликвидировало две группы националистов.

Харьковская область

На Харьковском направлении продолжается расширение буферной зоны. Российские подразделения смещаются вдоль Северского Донца южнее Верхней Писаревки. Восточнее Волчанска линия боевого соприкосновения сдвигается к реке Волчья. Текущая задача ВС РФ — создание общего плацдарма Волчанск — Чугуновка для выхода к узлам снабжения северо-восточной группировки ВСУ у Белого Колодца и Великого Бурлука.

За минувшие сутки нанесены удары по силам и технике противника в Избицком, Юрченково, Максимовке, Казачьей Лопани, Амбарном и Белом Колодце. У Ветеринарного штурмовые отряды ВС РФ зачищают лесные массивы. На Волчанском участке российские военные улучшили положение на пяти отрезках до 250 метров. Интенсивные перестрелки идут в лесах Волчанского района и у Чайковки.

Запорожское направление

На Запорожском направлении продолжается интенсивное применение FPV-коптеров и средств радиоэлектронной борьбы. Восточнее линии фронта идут тяжёлые столкновения за контроль над Новосёловкой. В окрестностях Запорожской атомной электростанции зафиксированы тревожные события: вражеские дроны атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля. Однако это нападение не повлияло на режим работы станции. На Ореховском участке российские силы активизировали наступление в сторону Новоандреевки. В Малой Токмачке идут позиционные столкновения.

Северское направление

На Северском участке отмечено значительное продвижение российских сил. Каленики освобождены полностью. Рай-Александровка охвачена с севера и востока через лесные кварталы и балку Рассыпную. Продолжается штурм Кривой Луки. Половина населённого пункта и дорога из Николаевки перешли под контроль ВС РФ. Линия боевого соприкосновения выровнена по Северскому Донцу у Озёрного. У Старого Каравана ВС РФ закрепились на северной окраине, заблокировав неприятеля с трёх сторон.

Константиновское направление

На Константиновском направлении боестолкновения перемещаются в северо-западную часть города. Восточные рубежи усилены. Артиллерия и расчёты дронов перекрыли трассу Константиновка – Дружковка, полностью блокировав подвоз припасов для гарнизона ВСУ. Авиация и операторы БПЛА систематически обрабатывают западные кварталы.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском участке ВС РФ рассекают оборону противника севернее города. Заняты фермерские хозяйства у Ставков с юга и запада. Продвижение фиксируется по балке в сторону трассы Красный Лиман – Дробышево. От Заречного войска вошли в «карман» к Ставкам. Неприятель контратакует с северной части Лимана, не давая «карману» замкнуться. С юго-востока ВСУ безуспешно пытались отбить позиции у улицы Независимости.

Российские военные расширяют подконтрольную территорию. Авиация ежедневно обрабатывает вражеские позиции в северном квартале города. Столкновения идут в лесу между Старым Караваном и Брусовкой. Часть дороги от Райгородка у Старого Каравана находится под огневым контролем ВС РФ. Также российские войска продолжают наступление на рубеже Новосергеевка — Чернещина, вытесняя противника с высоты.

Покровское направление

На Покровском (Красноармейском) направлении российские подразделения смещаются севернее и южнее Гришино. Столкновения идут западнее Родинского. От Новоалександровки на север активного движения нет из-за неподготовленного западного фланга: Мирное и Василевка остаются неукреплёнными. Обстановка для подразделений ВСУ в «кармане» между Новоалександровкой и шахтой №2 «Водянская» ухудшается. На Добропольском участке российские силы расширяют подконтрольную территорию у Нового Донбасса.
