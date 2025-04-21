Раскрыто заманчивое предложение США для РФ за сотрудничество по Украине

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США могут предложить России снятие санкций и инвестиции за сотрудничество в сфере урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.
Отмечается, что в вопросе отмены ограничений и вложений речь идет об арктическом регионе, так как Вашингтону важна совместная работа с Москвой в Арктике, так как только у РФ есть самый крупный ледокольный флот. В то же время у западных стран нет ни одного атомного ледокола.
Ранее сообщалось, что Великобритания может получить рекомендации о расширении своего военного присутствия в Арктике. Эксперты готовят большой обзор в области безопасности, обороны и внешней политики королевства. Основными акцентами документа станут инвестиции в беспилотные системы, передовые военные разработки и изменение структуры потенциала страны в сфере кибернетики.
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Ранее сообщалось, что Великобритания может получить рекомендации о расширении своего военного присутствия в Арктике. Эксперты готовят большой обзор в области безопасности, обороны и внешней политики королевства. Основными акцентами документа станут инвестиции в беспилотные системы, передовые военные разработки и изменение структуры потенциала страны в сфере кибернетики.
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Данил Пономарев