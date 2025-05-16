В Госдуме раскрыли, как быстро ВС РФ могли дойти до Киева в 2022 году

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Российские войска в 2022 году находились всего в 13 километрах от Киева и могли дойти до главной улицы украинской столицы всего за три часа. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий отметил, что ВС РФ не смогли войти в город, поскольку помешали предыдущие переговоры России и Украины в Стамбуле, когда были достигнуты договорённости о выводе российской армии из Киевской и Черниговской областей.
Чепа отметил, что Россия в полной мере выполнила свои обязательства и отвела войска от Киева и других регионов, надеясь на выполнение договорённостей. Однако последующие события, в том числе инцидент в Буче, сорвали переговорный процесс.
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Чепа отметил, что Россия в полной мере выполнила свои обязательства и отвела войска от Киева и других регионов, надеясь на выполнение договорённостей. Однако последующие события, в том числе инцидент в Буче, сорвали переговорный процесс.
«Мы вышли из этих областей, рассчитывая, что последовательно будут выполняться остальные пункты этого договора, но наши оппоненты быстро придумали Бучу, нашли причины, чтобы сорвать эти соглашения. Думаю, что сегодняшние попытки обозначить перемирие на 30 дней, 90 дней, прекращение огня – это не достижение мира, а временная остановка, за которой может последовать значительное усиление конфликта», – подчеркнул Чепа в беседе с NEWS.ru.Читайте также:
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Анастасия Чинкова