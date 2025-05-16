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В Госдуме раскрыли, как быстро ВС РФ могли дойти до Киева в 2022 году

Депутат Чепа: ВС РФ могли дойти до Киева за три часа в 2022 году
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска в 2022 году находились всего в 13 километрах от Киева и могли дойти до главной улицы украинской столицы всего за три часа. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий отметил, что ВС РФ не смогли войти в город, поскольку помешали предыдущие переговоры России и Украины в Стамбуле, когда были достигнуты договорённости о выводе российской армии из Киевской и Черниговской областей.

Чепа отметил, что Россия в полной мере выполнила свои обязательства и отвела войска от Киева и других регионов, надеясь на выполнение договорённостей. Однако последующие события, в том числе инцидент в Буче, сорвали переговорный процесс.

«Мы вышли из этих областей, рассчитывая, что последовательно будут выполняться остальные пункты этого договора, но наши оппоненты быстро придумали Бучу, нашли причины, чтобы сорвать эти соглашения. Думаю, что сегодняшние попытки обозначить перемирие на 30 дней, 90 дней, прекращение огня – это не достижение мира, а временная остановка, за которой может последовать значительное усиление конфликта», – подчеркнул Чепа в беседе с NEWS.ru.
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Россия и Украина могут произвести крупнейший за время СВО обмен пленными в формате 1000 на 1000
Умеров: РФ и Украина договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000
16 мая 2025, 16:32

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В ближайшее время Россия и Украина могут осуществить обмен пленными в формате 1000 на 1000. Об этом сообщил министр обороны и глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров.
Он подчеркнул, что дата уже известна, однако отказался её озвучить.

Умеров добавил, что в ходе встречи с российской делегаций обсуждалось прекращение огня и обмен пленными.

Если обмен военнопленными в таком формате состоится, то он станет крупнейшим за время проведения СВО.

Напомним, что в пятницу состоялись российско-украинские переговоры в Стамбуле, перенесённые с четверга. Сообщалось, что они уже подошли к концу, однако, по данным агентства AFP, они могут продолжиться сегодня.

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В Госдуме раскрыли, как быстро ВС РФ могли дойти до Киева в 2022 году

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#россия
#украина
#переговоры
#вс рф
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#военные
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Рассекречена цель Зеленского на переговорах в Стамбуле
Депутат Чепа: целью Зеленского было затягивание переговоров с РФ
16 мая 2025, 16:28

Фото: iStock/ Haidamac

Глава киевского режима Владимир Зеленский старается затянуть или сорвать переговоры с РФ. Таким мнением поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Депутат уверен, что подобная стратегия Владимира Зеленского позволит Украине переложить всю ответственность за срыв диалога на Россию. Чепа обратил внимание, что Киев предпринимал попытки привлечь к процессу Францию и Великобританию, которые активно поддерживают продолжение конфликта, но США воспротивились этому перед встречей стран Североатлантического альянса.

«Интерес Зеленского — как можно дольше затянуть этот процесс, по возможности сорвать его, по возможности обвинить в этом Россию, как было и в 2022 году. На переговорах будет присутствовать Марко Рубио (госсекретарь США) как некий наблюдатель. Украина пыталась протащить и европейские страны — Францию и Великобританию», — выразил свое мнение депутат в разговоре с NEWS.ru.

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Стало известно, на каком языке велись переговоры между РФ и Украиной

«На грани истерики»: Политолог объяснил поведение украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле
#украина
#россия
#переговоры
#турция
#сша
#франция
#великобритания
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Стало известно, на каком языке велись переговоры между РФ и Украиной
RT: переговоры в Стамбуле велись на русском языке
16 мая 2025, 16:02

Фото: iStock/FabrikaCr

Переговоры России и Украины в Стамбуле велись на русском языке. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
«У делегации Украины есть переводчик, однако беседа с представителями России проходила на русском языке», — говорится в сообщении.
Напомним, переговоры конфликтующих сторон должны были состояться накануне, однако были перенесены на 16 мая. Перед началом встречи с российскими представителями делегация Украины встретилась с переговорщиками из США и Турции. На начальной стадии переговоров участвует турецкая сторона.

По последним данным, переговоры между делегациями уже завершились. Они продлились порядка двух часов.

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«На грани истерики»: Политолог объяснил поведение украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле
Политолог Мартынов: на переговорах с РФ делегация Украины ведет себя истерично
16 мая 2025, 15:49

Фото: iStock/Kagenmi

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле продолжаются.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов в беседе с «Радио 1» заявил, что процесс возобновления двусторонних переговоров полезный и осторожный.

«Напомню, что переговоры были прерваны в 2022 году. Три года не велись. Нужно отметить, что российская делегация прибыла вовремя и была готова по полной программе. Мы видели метания украинской стороны, президента, каких-то других деятелей», — обратил внимание эксперт.

По его словам, Украина намеренно затягивала переговоры с Россией из-за «грани истерики».

«Я думаю, что они не знают, как вести эти переговоры, отсюда и подобное поведение. Еще недавно они говорили, что никаких переговоров, получили поддержку западных стран, а тут вдруг ситуация изменилась. Концепция изменилась, поэтому они себя истерично ведут», — отметил политолог.

Он добавил, что сложно прогнозировать сейчас результаты переговоров, потому что более трех лет не было никаких прямых контактов.

«Зеленский так же себя ведет: какие-то противоречивые заявления, действия и так далее. То есть такая имитация бурной деятельности. Нужно дождаться окончания сегодняшнего раунда», — заключил Мартынов.

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#зеленский
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#сша
#владимир путин
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«Живодёрское убийство»: в Госдуме раскрыли, как ВСУ расправляются с дезертирами
Депутат Бородай: в ВСУ осуществляется живодёрское убийство людей
16 мая 2025, 15:29

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Командиры некоторых подразделений ВСУ проводят показательные акции устрашения, в том числе расправляясь с дезертирами. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Бородай, отметив, что сейчас в украинской армии расцвело живодёрство.
«Идёт просто живодёрское убийство людей, которых ни Зеленский, ни его банда никак не считает собственным народом. Они их просто уничтожают, убивают тех, кто не хочет воевать с нами. Убивают в массовых масштабах, жестоко, чтобы таких больше не было», – отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Также Бородай подчеркнул, что казни украинских военнослужащих проводятся максимально демонстративно, при этом они тщательно скрываются от западной прессы. На всеобщее обозрение выносится только то, что «герои» ВСУ якобы храбро сражаются за западные интересы.

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