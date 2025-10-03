Рассказавший о воинской части российский медик получил приговор

03 октября 2025, 22:41

«Лента.ру»: В ДНР осудили медика, передававшего данные СБУ

Фото: istockphoto/AMilkin

В Донецкой Народной Республике врача признали виновным в передаче сведений Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в прокуратуре региона «Ленте.ру».