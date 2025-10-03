Достижения.рф

Рассказавший о воинской части российский медик получил приговор

«Лента.ру»: В ДНР осудили медика, передававшего данные СБУ
В Донецкой Народной Республике врача признали виновным в передаче сведений Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в прокуратуре региона «Ленте.ру».



По материалам дела, 51‑летний житель ДНР в период с августа по октябрь 2024 года через один из мессенджеров установил контакт с представителем СБУ и согласился сотрудничать. Куратор поручил ему собирать информацию о расположении российских воинских частей.

На рабочем месте в приемном отделении больницы мужчина узнал от пациента местонахождение одной из них и переслал эти данные своему контакту в СБУ. Деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов и пресекли ее.

Суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с наказанием в виде штрафа в 105 тысяч рублей.

