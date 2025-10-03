Рассказавший о воинской части российский медик получил приговор
В Донецкой Народной Республике врача признали виновным в передаче сведений Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в прокуратуре региона «Ленте.ру».
По материалам дела, 51‑летний житель ДНР в период с августа по октябрь 2024 года через один из мессенджеров установил контакт с представителем СБУ и согласился сотрудничать. Куратор поручил ему собирать информацию о расположении российских воинских частей.
На рабочем месте в приемном отделении больницы мужчина узнал от пациента местонахождение одной из них и переслал эти данные своему контакту в СБУ. Деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов и пресекли ее.
Суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с наказанием в виде штрафа в 105 тысяч рублей.
