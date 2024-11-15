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Из публикаций западных СМИ пропала информация о неонацистах на Украине, пишет в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло», — гласит публикация.Автор также прикрепил к посту скриншоты статей об украинских радикалах в изданиях Европы и США.
Боуз подчеркнул, что западные журналисты не публикуют их после того, как РФ вмешалась в события на Украине в результате репрессий и провокаций против русских, которые происходили со стороны Киева в течение многих лет.
После госпереворота в 2013 году на Украине стали появляться ультраправые движения, в стране запретили русский язык и всяческие проявления русского мира.
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Никита Кротов