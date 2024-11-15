Военнопленный ВСУ рассказал о новых условиях контракта для иностранных наемников

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Военнопленный Денис Дунякин, мобилизованный из Кривого Рога, рассказал о новых условиях контракта для иностранных наемников. По его словам, ранее иностранные наемники могли подписывать контракт на год с возможностью досрочного расторжения. Однако сейчас новые контракты будут заключаться на полгода и не будут предусматривать возможность расторжения. Об этом пишет РИА Новости.
Дунякин, родившийся в 1994 году, был взят в плен в селе Шахтерское в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что информацию о новых условиях контракта он узнал во время обучения на полигоне, где вместе с украинскими солдатами тренировались наемники из Колумбии.
До этого стало известно, что инструктор из США учил солдат ВСУ избегать контактов с местными и держать оружие наготове. Украинский военнопленный Игорь Мартыненко рассказал, что инструктор учил опасаться брать еду даже у украинцев.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее пленный ВСУ рассказал о пьянстве среди солдат и отсутствии командования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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До этого стало известно, что инструктор из США учил солдат ВСУ избегать контактов с местными и держать оружие наготове. Украинский военнопленный Игорь Мартыненко рассказал, что инструктор учил опасаться брать еду даже у украинцев.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее пленный ВСУ рассказал о пьянстве среди солдат и отсутствии командования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Дарья Осипова